Перший пілотований політ Copterpack: відео

Слідом за Rocket Lab, водним велосипедом Manta5 та реактивним ранцем Golf Cart з Південної півкулі приходить нова розробка – індивідуальний засіб для польоту Copterpack. Про перший тестовий політ інноваційної розробки читайте на Техно 24.

Якщо ви дивилися фільм "Людина-павук: Повернення додому", то пам'ятаєте персонаж головного лиходія – Адріана Тумса, Стерв'ятника. І якщо ви хотіли побувати у його шкірі, то скоро така можливість з'явиться разом з індивідуальним засобом для польоту Copterpack. Новинка прилетить до нас з Австралії та дозволить здійснювати політ за допомогою двох роторів.

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Адріан Тумс, Стерв'ятник / Скриншот трейлер фільму "Людина-павук: Повернення додому"

Що відомо про інноваційну розробку

Copterpack – це щось середнє між реактивним ранцем та квадрокоптером. Пілот має закріпити ранець на плечах, після чого можна починати політ.

Що являє собою ранець:

Два пласкі підлокітники, на яких розташовані елементи управління апаратом.

На рівні попереку знаходяться акумулятори для живлення.

За спиною з'єднується каркас. Обабіч на рівні плечей розташовані два пропелери, які забезпечують політ. Пропелери мають діаметр близько 90 сантиметрів.

У CopterPack стверджують, що конструкція важить мало, оскільки рама зроблена з вуглецевого волокна. Це забезпечить максимальну міцність усієї конструкції при мінімальній вазі.

На сайті компанії вказано, що Copterpack має вбудований автопілот, який забезпечує автоматичне вирівнювання. Тому користувач під час польоту не повинен перевернутися або іншим чином втратити керування.

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Випробувальний політ Copterpack: дивитись відео онлайн

Які деталі відомо про проєкт

Деталей про проєкт відомо мало. Компанія CopterPack не розголошує інформацію про місткість акумуляторів та час польоту.

Також невідомо, на яку висоту зможе піднятися Copterpack. Та, судячи з відео, це щонайменше 15 метрів. Не говорить нічого і про вагу усієї конструкції.

Відкритим лишається питання безпеки пілота.