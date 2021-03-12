Голландська актриса Стійн Франсен зробила татуювання за допомогою дистанційного робота в рамках рекламного проєкту для компанії T-Mobile Netherlands. Роботу виконав професійний майстер тату Уес Томас.

Робот-татуювальник – явно не перше, що спадає на думку, коли ви думаєте про приклади використання 5G. Але в рамках маркетингової кампанії 5G, яка мала на меті продемонструвати здатність технології обробляти велику кількість даних без затримок, T-Mobile Netherlands об'єднався з лондонським технологом Ноелем Дрю та художником-татуювальником Уесом Томасом, щоб втілити ідею в життя.

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Як відбувався процес

Уес Томас виконав татуювання в рамках проєкту "Неможливе татуювання", віддалено керуючи роботом-маніпулятором, який пройшов через процес машинного навчання, що дозволило контролювати положення рук обох людей для правильного нанесення малюнка.

На розробку робота і програмного забезпечення для нього лондонському технологу Ноелю Дрю знадобилося кілька тижнів інтенсивної роботи. Для відпрацювання технології нанесення татуювання на тіло довелося "зіпсувати" безліч гарбузів.



Ноель Дою тестує робота на гарбузі / Фото Ноель Дрю/PCMag

Експеримент закінчився добре. Процес татуювання Стійн Франсен перенесла досить спокійно під контролем потенціометра, який стежив за поверхнею руки, щоб голка не проникала занадто глибоко під шкіру.

Також, за словами команди, крім різноманітних вбудованих систем безпеки в програмному забезпеченні машини, в обох учасників були аварійні кнопки для негайної зупинки робота, на випадок непередбачуваних ситуацій.

Процес нанесення татуювання: відео