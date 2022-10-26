З раковиною в руках зайшов в офіс: Маск яскраво натякнув на остаточну купівлю Twitter
Джерело:Ілон Маск
Маск влаштував цілу епопею з купівлею Twitter. На початку жовтня мільярдер повторно заявив, що серйозно розглядає варіант купівлі цієї соцмережі й, схоже, таки остаточно придбав її.
Ілон Маск опублікував відео, де видно, як він заходить у штаб-квартиру Twitter, несучи раковину у руках. Це сталося після того, як він повідомив, що його поглинання соцмережі перебуває на завершальному етапі.
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Епічний хід: Маск оригінально натякнув на покупку
Через день після заяви про те, що купівля й остаточне поглинання Twitter має відбутися до п'ятниці, Ілон Маск опублікував інтригуюче відео. На ньому видно, як Маск заносить у штаб-квартиру у Сан-Франциско умивальник.
Крім того, він змінив свою біографію у профілі соцмережі на: "Шеф Твіт". Зауважимо, що Маск купує соціальну мережу за 44 мільярди доларів.
Ілон Маск заходить в офіс Twitter: дивіться відео
Ілон Маск використав гру слів у назві відео. "Let that sink in" означає "Усвідомте це". Однак, якщо дослівно перекласти цю фразу, то вийде щось на кшталт: "Впустіть цю раковину всередину".
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Епопея довжиною у пів року: що відомо про купівлю Twitter Маском
- Приблизно пів року тому Ілон Маск заявив що хоче купити Twitter. Згодом, у липні, мільярдер відмовився від цієї ідеї й повідомив, що передумав купувати соціальну мережу.
- У жовтні Ілон знову сказав, що планує здійснити покупку. Він запропонував компанії ціну 54,20 долара за акцію, тобто 44 мільярди доларів загалом.
- Після цього мільярдер вирішив вкотре "подразнити" соцмережу. Він опублікував заклик придбати його нові парфуми, щоб він міг купити Twitter.
- Журналісти видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела повідомили, що Маск хоче провести масштабні скорочення штату Twitter. Мовиться про звільнення 75% компанії.
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