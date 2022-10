Ілон Маск опублікував відео, де видно, як він заходить у штаб-квартиру Twitter, несучи раковину у руках. Це сталося після того, як він повідомив, що його поглинання соцмережі перебуває на завершальному етапі.

Епічний хід: Маск оригінально натякнув на покупку

Через день після заяви про те, що купівля й остаточне поглинання Twitter має відбутися до п'ятниці, Ілон Маск опублікував інтригуюче відео. На ньому видно, як Маск заносить у штаб-квартиру у Сан-Франциско умивальник.

Крім того, він змінив свою біографію у профілі соцмережі на: "Шеф Твіт". Зауважимо, що Маск купує соціальну мережу за 44 мільярди доларів.

Ілон Маск заходить в офіс Twitter: дивіться відео

Ілон Маск використав гру слів у назві відео. "Let that sink in" означає "Усвідомте це". Однак, якщо дослівно перекласти цю фразу, то вийде щось на кшталт: "Впустіть цю раковину всередину".

Епопея довжиною у пів року: що відомо про купівлю Twitter Маском

Приблизно пів року тому Ілон Маск заявив що хоче купити Twitter. Згодом, у липні, мільярдер відмовився від цієї ідеї й повідомив, що передумав купувати соціальну мережу.

У жовтні Ілон знову сказав, що планує здійснити покупку. Він запропонував компанії ціну 54,20 долара за акцію, тобто 44 мільярди доларів загалом.

Після цього мільярдер вирішив вкотре "подразнити" соцмережу. Він опублікував заклик придбати його нові парфуми, щоб він міг купити Twitter.

Журналісти видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела повідомили, що Маск хоче провести масштабні скорочення штату Twitter. Мовиться про звільнення 75% компанії.

