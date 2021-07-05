SpaceX вивезла прототип ракети Super Heavy розміром з двадцятиповерхівку на стартовий майданчик

Приватна аерокосмічна компанія SpaceX приступила до підготовки випробувань прискорювача Super Heavy, який буде використовуватися разом з багаторазовим космічним апаратом Starship. Гігантську ракету вперше викотили за межі ангара і перемістили до стартового майданчика космодрому Starbase на півдні Техасу.

Що відомо про Super Heavy

Прискорювач Super Heavy висотою 70 метрів є першим ступенем багаторазової космічної транспортної системи Starship, яка розробляється компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Верхнім ступенем висотою в 50 метрів є сам корабель Starship.

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Конкретний прискорювач Super Heavy, який отримав назву Booster 3, не братиме участі у польотних випробуваннях. Замість цього компанія хоче провести його наземні статичні вогневі випробування. За словами глави SpaceX Ілона Маска, якщо все пройде успішно, то після цього буде здійснено перший орбітальний запуск Booster 4 разом з прототипом Starship. Він повинен відбутися вже цього літа.

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Як проходитиме перший орбітальний політ системи Starship

У рамках майбутнього орбітального випробування посадка прискорювача, який стартуват з космодрому Starbase, буде проводитися у водах Мексиканської затоки на відстані в 32 кілометри від узбережжя Південного Техаса. Прототип Starship своєю чергою повинен буде полетіти далі навколо Землі і приводнитися у Тихому океані поруч з Гавайських островом Кауаї.

Тягнути з новими спільними тестовими запусками Super Heavy і Starship, досить імовірно, більше не буде. SpaceX поставила перед собою амбітну мету – повністю підготувати систему Starship до 2023 року.