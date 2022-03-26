Ракети окупанта не потрапляють у ціль в 60% випадків: аналіз Defense Express підтвердили у США

За оцінкою США приблизно 60% російських точних ракет, які окупант використовує проти України, не досягають своїх цілей. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на американських чиновників.

Аналіз Defense Express

Минулого понеділка, 14 березня, український портал Defence Expresse опублікував аналітичний матеріал під назвою "Пуски російських ракет по Україні: чому по цілях потрапило лише 40%". У статті було наведено аналіз ефективності використання окупантом ракетного озброєння по об'єктах в Україні.

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Що кажуть у США

Висновок українського порталу підтвердило американське військове відомство. Як зазначає агентство Reuters, три американські офіційні особи, посилаючись на дані американської розвідки, заявили, що рівень "ракетних" невдач Росії змінюється щодня. Він залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

За словами одного з чиновників, російські крилаті ракети повітряного базування мали збій у діапазоні від 20% до 60% залежно від дня. З таким високим рівнем провальних запусків можуть бути пов'язані, як невдачі безпосередньо під час запуску ракет, так і відсутність детонації ракет при ударі.

Скільки ракет вже випустили по Україні

Нагадаємо, що за попередніми оцінками Пентагону, Росія випустила по Україні понад 1200 ракет усіх видів з початку війни. Водночас у США не зазначили скільки саме ракет влучило по цілях. Залишається невідомим і те, що саме спричиняє такий високий рівень невдач російських ракет.