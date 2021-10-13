Що відомо про місію Artemis I
Під час запуску першої місії Artemis I в капсулі Orion не буде екіпажу. Проте, проміжна кріогенна установка ICPS з одним двигуном RL10 здійснить маневр для додання прискорення капсулі Orion в сторону Місяця.
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Для доставлення астронавтів на Місяць разом з вантажем в наступних місіях Artemis установка ICPS – фактично тимчасовий другий ступінь – буде замінена на установку Exploration Upper Stage (EUS) з чотирма двигунами RL10. Це відразу на 40% збільшить вантажність ракети.
Під час місії Artemis I в адаптері для кріплення капсули Orion будуть розміщені десять кубсатів, що розширить програму випробування ракети-носія SLS та капсули. Установка ICPS додасть їм потрібне прискорення для виходу на місячну орбіту та для виконання інших місій у далекому космосі.
Ракета-носій Space Launch System у цеху вертикального збирання / Фото NASA
Коли стартує перша місія до Місяця
Очікується, що запуск РН SLS для місії Artemis I відбудеться у 2022 році, тобто з відставанням від раніше затвердженого графіка на кілька кварталів.