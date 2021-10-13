Що відомо про місію Artemis I

Під час запуску першої місії Artemis I в капсулі Orion не буде екіпажу. Проте, проміжна кріогенна установка ICPS з одним двигуном RL10 здійснить маневр для додання прискорення капсулі Orion в сторону Місяця.

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Для доставлення астронавтів на Місяць разом з вантажем в наступних місіях Artemis установка ICPS – фактично тимчасовий другий ступінь – буде замінена на установку Exploration Upper Stage (EUS) з чотирма двигунами RL10. Це відразу на 40% збільшить вантажність ракети.

Під час місії Artemis I в адаптері для кріплення капсули Orion будуть розміщені десять кубсатів, що розширить програму випробування ракети-носія SLS та капсули. Установка ICPS додасть їм потрібне прискорення для виходу на місячну орбіту та для виконання інших місій у далекому космосі.

До речі, на борту космічного корабля під час тестового польоту перебуватиме манекен Commander Moonikin Campos, якому ім'я обрали завдяки голосуванню у соціальних мережах.



Ракета-носій Space Launch System у цеху вертикального збирання / Фото NASA

Коли стартує перша місія до Місяця

Очікується, що запуск РН SLS для місії Artemis I відбудеться у 2022 році, тобто з відставанням від раніше затвердженого графіка на кілька кварталів.

У травні 2019 NASA оголосила про початок місячної програми Artemis, яка офіційно космічною програмою не є. Основне завдання – висадка на місячну поверхню своїх астронавтів у 2024 році. Однак недофінансування урядом та судова тяганина із Blue Origin суттєво зрушили терміни програми, тож тепер варто очікувати інших термінів.