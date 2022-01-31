Ракета-носій SpaceX незаплановано вріжеться у Місяць: це добре чи погано

У 2015 році ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX здійнялася у небо зі стартового майданчика на мисі Канаверал, США. Корисне навантаження ракета мала дуже цінне – обсерваторію DSCOVR.

Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) була успішно запущена на ракеті-носію Falcon 9. Через специфічність кінцевої орбіти (точка Лагранжа L1 системи Сонце-Земля за півтора мільйона кілометрів від нашої планети) другий ступінь Falcon 9 працював напрочуд довго, що "закинуло" його на високоеліптичну навколоземну орбіту, яка перетинає орбіту Місяця. Й так сталося, що, ймовірно, 4 березня 2022 року, цей другий ступінь вріжеться наший супутник. Добре це чи погано?

До теми Ракета Falcon 9, розроблена й запущена SpaceX, вріжеться в Місяць – компанія цього не планувала



Політ ракети-носія Falcon 9 під час місії Transporter-3 / Фото SpaceX Flickr

Falcon 9 stage 2 VS Місяць

Після того, як DSCOVR від'єднався від другого ступеня Falcon 9, то цей ступінь фактично перетворився на космічне сміття, яке дещо хаотично рухалося у просторі. Чому хаотично? Все справа у гравітаційні взаємодії ступеня із Землею, Сонцем та Місяцем. Тому це тепер вже сміття опинилося на орбіті навколо Землі, яка перетинає орбіту Місяця.

Передбачити утворення кратера на Місяці – це дуже тяжке завдання, адже ми не знаємо, коли у супутник вріжеться черговий метеорит. Але тут спеціалісти справилися, адже змогли доволі точно розрахувати кінцеву траєкторію руху ступеня Falcon 9. Виявилося, що чотирьох тонний шмат заліза, що має довжину близько 14 метрів, вріжеться у Місяць приблизно 4 березня 2022 року з відносною швидкістю 2,6 метра на секунду.



Кратер від зіткнення третього ступеня ракети "Сатурн V", що відправив "Аполлон-13" до Місяця / Фото Wikipedia

Чи це погано?

Чи погано те, що другий ступінь Falcon 9? Звісно, ні.

На Місяці відсутня біосфера. Фактично, наш супутник – це "мертва" каменюка. Тому, наприклад, фактично відсутня загроза біологічного зараження. Адже земні організми там навіть не зможуть розвиватися, а власного життя там немає.

Зіткнення другого ступеня із Місяцем забезпечить знищення 4 тонн космічного сміття.

Та слід зазначити, що такі ситуації не дуже підтримуються, адже потенційне біологічне зараження земними організмами інших космічних тіл намагаються уникнути. Зокрема усі марсоходи стерилізують перед польотом. Але, як було зазначено вище, на Місяці відсутні умови для розвитку та існування життя.

Ймовірно, після зіткнення на зворотній стороні супутника (саме туди вріжеться другий ступінь) утвориться кратер з діаметром близько 19 метрів. Дослідницькі зонди LRO та Chandrayaan-2, які розташовані на полярній селеноцентричній орбіті, мали б у майбутньому зафіксувати слід від падіння.