Ракета-носій Alpha американської компанії Firefly Aerospace, засновником і власником якої є український бізнесмен Макс Поляков, зайняла своє місце на пусковому стенді бази ВПС США Ванденберг, звідки вона відправиться в дебютний політ.

Ракету Firefly Alpha встановили на стартовому майданчику 12 квітня, в річницю першого польоту людини в космос. Наступні кілька тижнів їй належить пройти фінальні передпольотні тести.

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Чотири роки... й 10 хвилин,

– так прокоментував процес підйому ракети на стартовий стенд Макс Поляков на своїй сторінці в Facebook.

Корисним навантаженням для дебютного запуску Firefly Alpha стали некомерційні проєкти провідних університетів світу, а також соціальні проєкти, які були зібрані за програмою D.R.E.A.M. за ініціативи Макса Полякова. Серед таких вантажів на орбіту Землі відправиться тестова рушійна установка SETS, апарат для збору і утилізації космічного сміття від університету Пердью і малюнки переможців дитячого художнього конкурсу.

Дебютний політ ракети Firefly Alpha дасть інженерам всі необхідні дані про стан ракети під час польоту та стане черговим кроком у побудові вертикально інтегрованої космічної екосистеми. Точна дата запуску ракети наразі невідома, однак найближчим часом компанія повідомить про це.

Про Firefly Aerospace

Firefly Aerospace – приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги – від низької навколоземної орбіти і до Місяця – створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ у космос. Firefly пропонує запуск, переміщення у космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.