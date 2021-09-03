Ракета-носій Firefly Alpha українця Макса Полякова вибухнула під час запуску: відео
Джерело:24 канал
3 вересня компанія українського підприємця Макса Полякова Firefly Aerospace вперше запустила ракету Alpha, яка повинна була доставити вантаж на орбіту. Майже одразу після старту зафіксували невідомі аномалії. Ракета вибухнула.
Ракета-носій стартувала о 4:59 за київським часом з другої спроби. Під час першої також була зафіксована невідома аномалія, через що запуск відклали.
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Що відомо
Alpha запустили з бази Ванденберг космічних сил США в Каліфорнії. Для неї було виділено вікно з 4 до 8 ранку.
Альфа зазнала аномалії під час підйому на першому ступені, що призвело до втрати транспортного засобу. Коли ми зберемо більше інформації, будуть надані додаткові відомості.
Момент вибуху ракети: відео
Компанія також опублікувала офіційну заяву щодо ситуації.
Хоча ми не досягли всіх цілей нашої місії, ми досягли ряду з них: успішне запалювання першого ступеня, зліт з майданчика, перехід на надзвукову швидкість і отримали значний обсяг польотних даних.
Як пояснили у компанії, від моменту запуску до вибуху пройшло близько двох хвилин. Розслідування покликане визначити причини, щоб уникнути аналогічних ситуацій у майбутніх запусках.
Зараз наші інженери переглядають тисячі ліній телеметрії наземних і льотних систем, щоб краще зрозуміти, що сталося,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про ракету
- Firefly Alpha ㅡ багаторазова двоступенева ракета надлегкого класу.
- Вона здатна нести корисне навантаження до 1000 кілограмів.
- Послуги компанії з доставки вантажів на орбіту є найдешевшими на ринку серед ракет цього класу.
- Один запуск такої ракети обходиться у 15 мільйонів доларів.