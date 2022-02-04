Корисне навантаження (супутник) отримав позначення NROL-87. NROL – це National Reconnaissance Office Launches, тобто космічні запуски, зроблені на замовлення Національного розвідувального управління (офісу) США. Це був перший запуск для NRO у 2022 році, але вже п'ятий для компанії SpaceX. Бустер (перший ступінь) B1071 здійснив свій перший політ та посадку.

Корисне на сайті "Г'юстон, у нас проблема": NASA розслідує аномалію з розкриттям парашутів на кораблях Dragon



Старт ракети-носія Falcon 9 під час місії NROL-87 / Фото SpaceX Flickr

Що відомо про супутник NROL-87

Оскільки це супутник-шпигун, то й інформації про нього мало. Не просто мало, а вона майже відсутня: наприклад, невідомо навіть, як він виглядає, адже під час онлайн-трансляції запуску глядачі не могли побачити зображення з-під головного обтічника. Звісно, не показали й момент, коли NROL-87 від'єднався від другого ступеня ракети. Точно відомо лише те, що апарат вивели на сонячно-синхронну орбіту й він успішно від'єднався від другого ступеня та "розгорнувся".

Для запуску шпигуна був використаний абсолютно новий перший ступінь, який виготовили спеціально для цієї та наступних місій в межах замовлень від NRO. Для SpaceX це був перший контракт з National Reconnaissance Office та п'ятий запуск в інтересах національної безпеки США. Тепер бустер B1071 готують для наступної місії NROL, але коли вона відбудеться – невідомо.

Слід зазначити, що не лише США запускають шпигунів у космос. Китай, наприклад, теж активно "фарширує" навколоземну орбіту своїми шпигунами: зокрема, у листопаді 2021 року Піднебесна відправила на орбіту супутник-шпигун Gaofen-11-03. До речі, Росія також має своїх шпигунів у космічному просторі: наприклад, "Космос-2521", який згорів в атмосфері невдовзі після виведення на орбіту.