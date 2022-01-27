Кліматична обсерваторія NOAA успішно досягла місця призначення – точки L1 у більш ніж мільйоні кілометрів від Землі. Однак відтоді другий ступінь ракети, яка її вивела, подорожувала космосом по хаотичній орбіті.

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Що відомо

Тоді, сім років тому, ракеті не вистачило палива, щоб повернутися на Землю або ж вийти з-під гравітації Землі та Місяця. Тому вона залишилась блукати у космічному просторі.

Тепер стала відома кінцева точка шляху частини корпусу ракети Falcon 9, яка, за оцінками, важить 4 тони.

Інформацію розкрив інженер Білл Грей, фахівець з відстеження космічних об'єктів.

За його розрахунками, 4 березня небесне тіло вріжеться в поверхню зворотного боку Місяця зі швидкістю 2,58 кілометра за секунду.

зі швидкістю 2,58 кілометра за секунду. Точне місце, в яке вдарить ракета, залишається незрозумілим через непередбачуваний вплив Сонця, яке "штовхає" ракету, і "невизначеність у вимірюванні періодів обертання" – все це може дещо змінити орбіту.

Ці непередбачувані ефекти дуже незначні. Але вони будуть накопичуватися до 4 березня,

– пише Грей, додавши, що необхідні додаткові спостереження, щоб уточнити точний час і місце удару.

Це падіння буде першим в історії випадком зіткнення штучного тіла з поверхнею Місяця.

Чи зможемо ми побачити зіткнення

Білл Грей згадав орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter та індійський космічний корабель Chandrayaan-2. Ці два низькоорбітальні супутники могли б зібрати інформацію про аварію. Однак імовірність того, що будь-який з цих двох апаратів буде близько до точки зіткнення в потрібний час, дуже низька. А їхні центри керування навряд чи стануть витрачати гроші й паливо на корекцію траєкторії.

Інженер додає: якби один із супутників пройшов близько до місця зіткнення, то міг би "побачити дуже крутий ударний кратер і, ймовірно, дізнатися щось про геологію тієї частини Місяця".