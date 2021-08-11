Ракета NASA для польотів до Місяця отримала програмне забезпечення

NASA оголосило про повернення людини на Місяць вже давно. Цього разу планується не лише провести висадки на поверхню супутника, як це було в рамках програми Apollo, а й побудувати базу на поверхні та космічну станцію на орбіті. Вирішальну роль в цих планах відіграє тяжка ракета-носій SLS.

Space Launch System (SLS) зможе виводити на низьку навколоземну орбіту понад 130 тонн корисного навантаження. Планується, що з її допомогою людей вперше з 1972 року відправлять до Місяця. Та ці терміни нещадно посувають вправо, тому, ймовірно, пілотованого обльоту Місяця 2023 році не відбудеться. Але наприкінці 2021 року SLS планують використати, щоб запустити космічний корабель Orion в рамках місії Artemis I. Для цього на ракету-носій вже встановили програмне забезпечення.

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Ракета-носій Space Launch System у цеху вертикального збирання / Фото NASA

Безпілотний політ до Місяця – Artemis I

В рамках місії Artemis I повинен відбутися тестовий обліт Місяця космічним кораблем Orion. На борту космічного корабля перебуватиме манекен Commander Moonikin Campos, якому ім'я обрали завдяки голосуванню у соціальних мережах.

Запуск, звісно, забезпечить ракета-носій Space Launch System. Ракета поки не може похвалитися успішними запусками, адже самих запусків ще не було. Усі моменти польоту були відпрацьовані на Землі. Тому Artemis I стане для SLS важливим випробовуванням.

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення (ПО) повинне керувати польотом ракети, управляти нею та "вміти" шукати вихід із критичних ситуацій. Його встановили 6 серпня 2021 року.

Завантажили ПО на 3 бортових комп'ютери, які й будуть керувати системами авіоніки. Його можна постійно оновлювати в залежності від зміни, наприклад, дати запуску.

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Важливо тестувати й сертифікувати польотне програмне забезпечення SLS для кожної можливості запуску, щоб врахувати погоду в день запуску та інші фактори,

– розповідає провідний інженер в галузі інтегрованої авіоніки SLS Ден Мітчел.

ПО пройшло численні тести перед завантаженням на бортові комп'ютери. Та на цьому тести не завершаться, адже тепер спеціалісти мусять перевірити, як буде поводитися новозавантажене програмне забезпечення після того, як потрапило на комп'ютери. Адже під час процесу інтеграції могли виникнути невидимі проблеми, які можуть виявитися критичними.