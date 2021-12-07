Ракета для польотів на Місяць: NASA обрало компанію для побудови прискорювачів

Америка прагне, щоб нога людини знову ступила на Місяць, а поблизу природного супутника Землі була побудована космічна орбітальна станція. Для таких цілей необхідна потужна ракета, яка стане аналогом давнього "Сатурна-5", який використовували у програмі "Аполлон".

"Робочою конячкою" для пілотованих запусків до Місяця стане ракета-носій SLS – Space Launch System. Та чотирьох маршових рідиннопаливних водневих двигунів RS-25 зовсім недостатньо, щоб запустити у політ 111-метрову ракету, масою близько 2 600 тонн. Тому для створення основної тяги використають два надпотужні твердопаливні прискорювачі. Як стало відомо, їхньою побудовою займеться давній партнер NASA – компанія Northrop Grumman.

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Відділення твердопаливних прискорювачів під час польоту SLS / Ілюстрація SciTechDaily

Детальніше про контракт

Твердопаливні прискорювачі (ТПП) раніше використовувалися для запуску космічних шаттлів. Рідиннопаливні двигуни RS-25 теж "дісталися у спадок" від легендарних шаттлів. У випадку з ракетою-носієм SLS ТПП створюватимуть 75% тяги, що яскраво свідчить про їхню незамінність.

Сума контракту склала 3,19 мільярда доларів, що забезпечить дев'ять запусків до Місяця.

Договір передбачає побудову пари бустерів для "наступних шести запусків" ракети-носія SLS – мова йде про місії Artemis IV – VIII.

Окрім цього саме ТПП, виготовлені Northrop Grumman, будуть встановлені на ракеті під час місій Artemis I – III.

В рамках контракту компанія виконає "проєктування, розробку, випробування та оцінку бустера в рамках програми Booster Obsolescence and Life Extension для Artemis IX".

Northrop Grumman займається не лише побудовою ТПП для NASA. Наприклад, компанія також побудує командний модуль майбутньої місячної орбітальної станції Gateway та займеться розробкою проєкту навколоземної космічної станції. Також Northrop Grumman розробляє пілотований транспорт для пересування поверхнею Місяця та була учасницею команди National Team, яка розробляла корабель для висадки на поверхню Місяця.