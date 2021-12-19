Ракета для пілотованого польоту до Місяця: коли Китай випробує її

Піднебесна цупко вхопилася за космос та поступово й невпинно набирає обороти, запускаючи все нові ракети, виводячи супутник та націлившись на Місяць. Але ракети для цього досі немає.

Ще раніше було оголошено, що Китай планує здійснити пілотовану місію на Місяць до 2030 року. Та очевидно, що для цього потрібна ракета-носій надтяжкого класу, яку поки що Піднебесна не має. Та тепер стало відомо, коли можна очікувати на її появу – перший політ відбудеться у 2026 році.

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Детальніше про нову ракету-носій Китаю

Про рік першого запуску повідомив один з розробників сімейства китайських ракет Long March інженер Лонг Лехао. Він сказав, що ракета-носій для підправки тайконавтів на Місяць вперше буде запущена "приблизно у 2026 році". До речі, поки що невідомо, як саме буде називатися новий носій й поки відоме лише "прізвисько" – "921 rocket".

Перши й ступінь носія матиме двигуни YF-100K, які працюватимуть на рідкому кисні та керосині. Вони є покращеною та потужнішою версією YF-100, які використовують на ракеті Long March 5, 6 та 7.

Взагалі, "921 rocket" запозичить не лише двигуни від Long March 5,а й "ядро" – перший ступінь. Поєднання трьох таких ступенів забезпечить, за словами Лонг Лехао, відправку до Місяця приблизно 27 тонн корисного навантаження. Це менше, ніж могла відправити ракета "Сатурн-5" (близько 65 тонн), але Китай лише починає свій "пілотований шлях".