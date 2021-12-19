Ще раніше було оголошено, що Китай планує здійснити пілотовану місію на Місяць до 2030 року. Та очевидно, що для цього потрібна ракета-носій надтяжкого класу, яку поки що Піднебесна не має. Та тепер стало відомо, коли можна очікувати на її появу – перший політ відбудеться у 2026 році.

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Детальніше про нову ракету-носій Китаю

Про рік першого запуску повідомив один з розробників сімейства китайських ракет Long March інженер Лонг Лехао. Він сказав, що ракета-носій для підправки тайконавтів на Місяць вперше буде запущена "приблизно у 2026 році". До речі, поки що невідомо, як саме буде називатися новий носій й поки відоме лише "прізвисько" – "921 rocket".

Перши й ступінь носія матиме двигуни YF-100K, які працюватимуть на рідкому кисні та керосині. Вони є покращеною та потужнішою версією YF-100, які використовують на ракеті Long March 5, 6 та 7.

Взагалі, "921 rocket" запозичить не лише двигуни від Long March 5,а й "ядро" – перший ступінь. Поєднання трьох таких ступенів забезпечить, за словами Лонг Лехао, відправку до Місяця приблизно 27 тонн корисного навантаження. Це менше, ніж могла відправити ракета "Сатурн-5" (близько 65 тонн), але Китай лише починає свій "пілотований шлях".