Пророцтво рогозіна не справдилось: Antares замінить російські двигуни на американські

Військово-промислова компанія Northrop Grumman домовилася з американською космічною компанією Firefly Aerospace про розробку двигунів для Antares. Зараз Antares використовують для відправки вантажного корабля Cygnus до Міжнародної космічної станції.

Удосконалена ракета Antares 330 з американськими двигунами замість російських може дебютувати вже наприкінці 2024 року. Northrop Grumman має намір здійснити ще два запуски моделі Antares 230, що є в експлуатації, після чого пуски доведеться перервати через припинення поставок двигунів РД-181 виробництва НВО "Енергомаш". У Northrop Grumman очікують, що останній політ Antares 230 відбудеться у другому кварталі 2023 року.

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Заміна "аналоговнєтного" двигуна

За словами представників Firefly Aerospace, компанія об'єднає зусилля з Northrop Grumman для випуску оновленого першого ступеня ракети Antares повністю американського виробництва та нової середньої ракети-носія для обслуговування комерційних та цивільних рейсів та місій, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки.

Вартість договору, як і етапи його реалізації, не розголошуються. Firefly Aerospace припускає, що у новій версії Antares можна буде використовувати її двигуни Miranda.

Існуючі ракети-носії Antares здатні виводити на низьку навколоземну орбіту близько 8 тонн, але новий варіант, як передбачається, буде досконалішим з усіх боків і забезпечить вантажопідйомність до 10,5 тонн.

SpaceX спішить на допомогу

На час, поки для Antares готуватиметься необхідна заміна вузлів, Northrop Grumman уклала угоду зі SpaceX про доставку вантажів на МКС у рамках проєкту Cygnus ракетами Falcon 9.

Оскільки Antares 330 навряд чи надійде в експлуатацію раніше кінця 2024 або навіть 2025, SpaceX залишається єдиною реальною альтернативою для проєкту. Космічна компанія Ілона Маска має у своєму розпорядженні великий парк ракет і навряд чи зазнає хоча б якихось труднощів із запусками Cygnus до МКС у 2023 і 2024 роках.

Наразі Northrop Grumman забронювала три рейси Falcon 9, які виконуватимуться з другої половини 2023 року.

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Коротко про Firefly Aerospace

Компанія Firefly Aerospace була заснована у 2014 році. Після банкрутства у 2017 році компанію придбав український підприємець Максим Поляков, котрий згодом продав свою частку співзасновнику компанії Тому Маркусіку. Штаб-квартира Firefly Aerospace знаходиться в Остіні (штат Техас).