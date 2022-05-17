На тлі відсутності голлівудських прем'єр падіння зборів російських кінотеатрів посилюється. Якщо у березні воно складало 44 відсотки (у порівнянні з аналогічним періодом торік), то квітень показав падіння на 54 відсотки, пише пропагандистське видання "Коммерсант". Ба більше, аналітики очікують ще більшого падіння й говорять про ризик закриття половини кінотеатрів.

Цікаво Головне управління розвідки розповіло, як "Роскосмос" обходить міжнародні санкції

Росіяни перестали ходити в кіно

За тижневою статистикою динаміка зниження ще вища: за період з 25 по 30 квітня падіння зборів відносно до середньотижневого показника 2021 року склало 76 відсотків.

Падіння відвідуваності кінозалів в квітні склало 52%: якщо в квітні 2021 року в кінотеатри прийшли 10,65 мільйона глядачів, то в 2022 році — 5,06 мільйона. У березні цей показник складав 49 відсотків.

До зменшення заробітків призвело й зниження ціни на квитки. До зникнення з асортименту зарубіжних блокбастерів середня ціна квитка становила 318 рублів, а зараз – 269 рублів. Кінотеатри не мають вибору, адже на другорядні прем'єри, а тим більше на російські, глядач не піде за ціною умовного "Доктора Стренджа", якого, до речі, росіяни вже не побачать – травнева прем'єра фільму скасована.

Крім того, не варто забувати й про загальне падіння купівельної спроможності росіян.

Кінотеатри готують заміну: дуже рівноцінно

Щоб хоч якось вийти зі становища, прокатники шукають стрічки для показу. Так, збираються показати відреставровані мультфільми "Чипполіно", "Пригоди Буратіно" і "Таємницю третьої планети".

Над мультфільмами була "виконана велика робота по усуненню дефектів і похибок зображення", кажуть у пресслужбі "Централ Партнершип".

Легендарні Мультфільми постануть глядачеві практично в тому самому вигляді, в якому вони існували на момент прем'єри десятки років тому. Таким чином, сучасні діти отримають можливість познайомитися з багатством "золотої колекції", багато з шедеврів якої саме через якість зображення довгі роки залишалися в тіні, а їхні батьки – побачити улюблені фільми по-новому,

– каже генпродюсерка "Союзмультфільму" Юлія Осетинська.

Користувачі мережі жартують, чи не буде в "Чипполіно" змінено фінал та чи не визнали досі мультфільм екстремістським через його зміст, який не підходить під ідеологію сучасної путінської Росії.

"Кажан" і "Синій їжак": фільми перейменовують, готуючись до показу піратських копій

Ще одна порція іспанського сорому надійшла з Владивостока. Там місцевий кінотеатр "Москва" вирішив схитрувати й показати нелегальні копії "Бетмена" та "Соніка", які нещодавно вийшли в прокат по всьому світу. Однак щоб не "спалитися" фільми перейменували. Так, "Бетмен" став "Кажаном", а "Сонік-2 в кіно" – "Синім їжаком 2".



Росіяни перейменовують фільми, щоб показати їхні піратські копії / Фото ixbt

Ліцензовані копії цих фільмів у Росії не випускалися, а місцеві ЗМІ вже припустили, що "в кінотеатрі почав діяти так званий паралельний імпорт".

Оновлення: Видання УНІАН пише, що після розголосу в ЗМІ кінотеатр зняв з прокату ці два фільми.

Не відстає й телебачення

Тим часом пропагандистське видання "РИА Новости" анонсувало трансляцію на російському телебаченні іранських фільмів, мультфільмів та серіалів. Страшно й уявити, про що вони будуть, враховуючи, що це країна тотальних заборон і жорстких правил, які в усьому повинні слідувати суворим законам релігії та традицій. Однак глава культурного представництва при Посольстві Ірану в Росії Масуд Ахмадванд каже, що "це прості, але цікаві й життєві теми".

Чудова гра акторів, багаті костюми, хороші режисерські роботи, цікаві сюжети – все це обов'язково сподобається російському глядачеві,

— вважає Ахмадванд.

Зі свого боку можемо лише побажати росіянам "приємного перегляду" високодуховного іранського культурного продукту.