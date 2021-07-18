Ціла злива електронів пливе лініями потужного магнітного поля Юпітера. Цю зливу породжує найбільш геологічно-активне тіло Сонячної системи – супутник Іо. Використавши дані із зонда Juno, вчені нарешті змогли зрозуміти що саме викликає ці потоки електронів. Своєю чергою, це дає краще розуміння того, як працює магнітне поле у планет-гігантів.

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Радіовипромінювання Іо взаємодіє з магнітним полем Юпітера: дивитись відео онлайн

Дослідження зонда Juno

Кожного разу, коли автоматична міжпланетна станція Juno пролітала повз певну частину Юпітера, то вона ловила радіоімпульси. Вчені перетворили ці радіоімпульси на звук, який ми можемо почути.

Інструмент Waves на борту міжпланетної станції фіксував радіосигнал кожного разу, коли апарат перетинав його шлях, який має форму конуса.

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Звідки береться радіосигнал

Вулкани на Іо випускають у навколишній космос близько 1 тонни речовини щосекунди. Більшість цієї речовини являють собою гази, пил та частинки різноманітного розміру. Частина цього матеріалу розщеплюється на електрично заряджені іони та електрони й швидко захоплюється магнітним полем Юпітера.

Коли магнітне поле гіганта проходить повз Іо, електрони із супутника прискорюються уздовж ліній магнітного поля до полюсів Юпітера. По дорозі ці електрони генерують "декаметрові" радіохвилі, які також називають DAM (decametric radio emissions). Інструмент Juno Waves може "слухати" це радіовипромінювання, яке генерують електрони.

Радіохвилі виходять з джерела уздовж стінок порожнього конуса, вирівняного та контрольованого силою й формою магнітного поля Юпітера. Juno отримує сигнал тільки тоді, коли обертання Юпітера охоплює цей конус над космічним кораблем. Тут найкраще підійде аналогія з маяком, який ненадовго світить на корабель в морі.

Електрони не обов'язково мають походження від вулканічного Іо. Наприклад, за словами вчених, вони можуть вже перебувати в магнітному полі планети або прилітати від Сонця як частина сонячного вітру.