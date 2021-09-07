Радар для виявлення небезпечних астероїдів спостерігав свій "ювілейний" об'єкт

Проєкт планетарного радара має на меті виявлення, спостереження та отримання деталей навколоземних об'єктів. Астероїди та комети доволі часто перетинають орбіту Землі й тому держави зацікавлені у точному визначенню їхніх орбіт. Після першого радіолокаційного відстеження астероїда у 1968 році, планетарний радар спостерігав свій 1001 астероїд.

14 серпня 2021 року радіолокаційний радар спостерігав за своїм тисячним астероїдом, який отримав назву 2021 PJ1. Він пролетів біля Землі на відстані близько 1,7 мільйона кілометрів та не був загрозою для планети. Розміри його становили близько 20 – 30 метрів. Та вже 22 серпня 2021 року Радар Сонячної системи Голдстоуна зміг дослідити 1001 астероїд, який отримав назву 2016 AJ193. Цей об'єкт значно більший за попередника.

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Детальніше про виявлений астероїд

Оскільки "ювілейний" астероїд 2021 PJ1 пролетів повз Землю дуже швидко, на великій відстані та мав малі розміри, детальні радіолокаційні зображення отримати не вдалося.

Зовсім інша справа з 1001 астероїдом 2016 AJ193. Він пролетів мимо Землі на більшій відстані, ніж 2021 PJ1 – близько 3,4 мільйона кілометрів. Та водночас з цим він є у 40 разів більшим – його діаметр становить 1,3 кілометра. Завдяки цьому вдалося отримати серію детальних радіолокаційних зображень, на яких видно нерівності поверхні, пагорби, западини, та, можливо, великі камені.

Об'єкт має витягнуту орбіту. Це може свідчити, що 2016 AJ193 колись був кометою, яка через регулярні зближення із Сонцем втратила леткі речовини.

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Що являє собою програма з виявлення та спостереження за навколоземними об'єктами

Програма об'єднала потужні наукові та технічні потужності. Це дозволяє ефективно виявляти та відстежувати численні астероїди та комети, які можуть перетинати орбіту Землі, або зближуються з нею на невелику відстань.

Огляди неба, які мають на меті виявлення та відстеження об'єктів:

Проєкт планетарних радіолокаційних радарів:

Окремо слід виділити проєкт The Antarctic Search for Meteorites (ANSMET), який має на меті пошук метеоритів в Антарктиді.

Програма зі спостереження та виявлення об'єктів, які зближаються із Землею повинна виявити та описати близько 90% астероїдів та комет розміром понад 140 метрів. Кількість таких об'єктів оцінюється у близько 25 тисяч штук.