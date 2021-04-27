Автором закону є президент України Володимир Зеленський. За відповідне рішення проголосували 261 народний депутат, відповідна інформація з'явилася на порталі Верховної Ради.

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Що передбачає документ

Власне створення системи "Суд у смартфоні". Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріали та інформації у кримінальних процесах.

Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:

формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;

міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;

забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;

прискорення розгляду судових справ та проваджень;

автоматизації роботи;

переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;

оцифрування судових архівів тощо.

Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:

слідчі;

дізнавачі;

прокурори;

слідчі судді;

суд;

захисники та інші учасники кримінального провадження.

Особливості роботи системи електронного суду

Матеріали досудового розслідування у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Важливо. Несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні" буде каратися.

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Зазначимо, що раніше міністр юстиції Денис Малюська наголошував, що прийняття відповідного закону зможе вирішити низку завдань та проблем у кримінальному процесі. "Суд у смартфоні" зможе забезпечити швидке та зручне ознайомлення зі справами.

Крім того, зникне проблема постійних суперечок на тему, у кого перебувають матеріали кримінального провадження і хто повинен здійснювати провадження у досудовому розслідуванні. Відповідно, також зникне проблема із затягуванням передачі справ від одного органу до іншого.