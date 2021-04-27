Автором закону є президент України Володимир Зеленський. За відповідне рішення проголосували 261 народний депутат, відповідна інформація з'явилася на порталі Верховної Ради.
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Що передбачає документ
Власне створення системи "Суд у смартфоні". Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріали та інформації у кримінальних процесах.
Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:
- формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;
- міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;
- прискорення розгляду судових справ та проваджень;
- автоматизації роботи;
- переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;
- оцифрування судових архівів тощо.
Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:
- слідчі;
- дізнавачі;
- прокурори;
- слідчі судді;
- суд;
- захисники та інші учасники кримінального провадження.
Особливості роботи системи електронного суду
Матеріали досудового розслідування у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
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Зазначимо, що раніше міністр юстиції Денис Малюська наголошував, що прийняття відповідного закону зможе вирішити низку завдань та проблем у кримінальному процесі. "Суд у смартфоні" зможе забезпечити швидке та зручне ознайомлення зі справами.
Крім того, зникне проблема постійних суперечок на тему, у кого перебувають матеріали кримінального провадження і хто повинен здійснювати провадження у досудовому розслідуванні. Відповідно, також зникне проблема із затягуванням передачі справ від одного органу до іншого.