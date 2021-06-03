Що передбачає новий закон

Попередньо створений законопроєкт передбачає спрощений і добровільний порядок сплати ПДВ нерезидентами.

Цікаво Огляд Huawei Band 6: стильний смартгодинник із великим дисплеєм

Документ передбачає, що кожен нерезидент, який протягом календарного року постачає електронні послуги фізичним особам на суму понад 1 мільйон гривень, повинен зареєструватися у кабінеті платника податку на електронному сервісі "ПДВ для осіб нерезидентів", скласти спрощену податкову декларацію і сплатити ПДВ у розмірі 20%.

У випадку, якщо нерезидент не зареєструється як платник ПДВ – на нього буде накладено штраф у розмірі 100% вартості наданих послуг.

Що передбачає прийнятий закон

Міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі платитимуть податки в Україні, зокрема ПДВ;

Проект не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів;

Визначає поняття "електронні послуги" та уточнює місце їх постачання;

Встановлює особливості реєстрації нерезидента як платника податку, визначає базу оподаткування, строки сплати податку, подання податкової звітності, оскарження рішень контролюючих органів;

Передбачає сплату податкового зобов’язання нерезидентом у валюті, спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ – нерезидента (може відбуватись в віддаленому режимі);

Нерезидентів звільнено від обов’язку реєструвати податкові накладні.

Хто платитиме податок

Постачальниками електронних послуг законодавці пропонують вважати тих, хто надає такі сервіси.

Постачання зображень або текстів, у тому числі фотографій, електронних книжок та журналів.

Постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх.

Надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів.

Надання в користування хмарних технологій для розміщення даних.

Постачання (передавання прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПЗ та електронного обладнання.

Надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Новина доповнюється...