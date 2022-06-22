Маск хоче купити Twitter за 44 мільярди доларів. Його пропозиція наблизилася до голосування, яке може підготувати основу для просування угоди.

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Рада директорів Twitter рекомендує затвердити купівлю компанії Маском

У заяві Комісії з цінних паперів і бірж мовиться, що рада директорів Twitter порадила акціонерам схвалити угоду, яку Маск вперше запропонував у квітні. Якщо її схвалять, акціонери отримають 54,20 долара за кожну акцію.

Це є значною надбавкою до вартості цінного папера компанії, яка становить 39,31 долара. Саме за стільки Twitter продавав свої акції до оголошення Маском своїх планів придбати 9% акцій компанії.

Запропонована Маском купівля платформи соціальних мереж за останні кілька місяців пережила ряд злетів і падінь. Зокрема, наразі найбагатша людина на планеті та власник кількох високошвидкісних компаній звинуватив Twitter у применшенні інформації щодо кількості облікових записів ботів на платформі. Він натякнув, що це може вплинути на плани викупу.

Водночас у Twitter стверджують, що ці автоматизовані облікові записи, які створюють заплановані, попередньо написані публікації, становлять лише близько 5% від 229 мільйонів щоденних активних користувачів сайту, котрих можна монетизувати.

Це означає, що ці користувачі – це люди та організації, які можуть переглядати рекламу на платформі. Саме так Twitter і заробляє гроші. Рекламу, яка приносить дохід компанії, щодня переглядають мільйони користувачів.

Рекламодавці витрачають гроші та на основі цих оголошень шукають користувачів, з якими можна взаємодіяти. Маск заявив, що планує посилити намагання щодо отримання прибутку в компанії, якщо угода про купівлю буде успішною.

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