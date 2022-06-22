Маск хоче купити Twitter за 44 мільярди доларів. Його пропозиція наблизилася до голосування, яке може підготувати основу для просування угоди.

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Рада директорів Twitter рекомендує затвердити купівлю компанії Маском

У заяві Комісії з цінних паперів і бірж мовиться, що рада директорів Twitter порадила акціонерам схвалити угоду, яку Маск вперше запропонував у квітні. Якщо її схвалять, акціонери отримають 54,20 долара за кожну акцію.

Це є значною надбавкою до вартості цінного папера компанії, яка становить 39,31 долара. Саме за стільки Twitter продавав свої акції до оголошення Маском своїх планів придбати 9% акцій компанії.

Запропонована Маском купівля платформи соціальних мереж за останні кілька місяців пережила ряд злетів і падінь. Зокрема, наразі найбагатша людина на планеті та власник кількох високошвидкісних компаній звинуватив Twitter у применшенні інформації щодо кількості облікових записів ботів на платформі. Він натякнув, що це може вплинути на плани викупу.

Водночас у Twitter стверджують, що ці автоматизовані облікові записи, які створюють заплановані, попередньо написані публікації, становлять лише близько 5% від 229 мільйонів щоденних активних користувачів сайту, котрих можна монетизувати.

Це означає, що ці користувачі – це люди та організації, які можуть переглядати рекламу на платформі. Саме так Twitter і заробляє гроші. Рекламу, яка приносить дохід компанії, щодня переглядають мільйони користувачів.

Рекламодавці витрачають гроші та на основі цих оголошень шукають користувачів, з якими можна взаємодіяти. Маск заявив, що планує посилити намагання щодо отримання прибутку в компанії, якщо угода про купівлю буде успішною.

Цікаво! Раніше Маск писав у твіттері про те, що угода "тимчасово призупинена", допоки не стане зрозумілою ситуація з ботами. Він засумнівався в попередніх оцінках компанії. Звернувшись до нинішнього керівництва та Ради директорів, мільярдер зажадав повторних перевірок за новими методами. Проте йому відповіли, що запропоновані методи використовувати не будуть, адже вони порушують приватність користувачів.

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