QuantWare випустить перший квантовий процесор для вільного продажу

Перший квантовий процесор анонсували для вільного продажу. QuantWare випустила п'ятикубітовий Soprano. Ціна поки невідома.

Нідерландська компанія QuantWare вирішила змінити правила гри на ринку квантових обчислень. Старпат оголосив про намір випустити свій процесор Soprano у вільний продаж.

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Що відомо про квантовий процесор

Наш Soprano QPU – це те, чим Intel 4004 був для напівпровідникового бізнесу,

– Маттейс Райлаарсдам, співзасновник QuantWare

Soprano – це квантовий процесор з п'ятьма кубітами Transmon точністю кожного кубіта 99,9 відсотка. Він є першим у світі комерційно доступним квантовим процесором. На пересічного покупця рішення не орієнтоване, але все ж його зможуть купити звичайні установи, лабораторії, навчальні заклади та інші організації.

процесори будуть доступні як вже в повністю готовому вигляді, так і з можливістю налаштування цільових параметрів в залежності від вимог замовника.

Також QuantWare повідомила про намір нарощувати кількість кубітів у своїх процесорах вдвічі або навіть вчетверо щороку.

Райлаарсдам очікує, що у 2025 році настане той момент, коли квантові комп'ютери стануть значно поширенішими і кориснішими.

На жаль, ціна Soprano не оголошена.