Нідерландська компанія QuantWare вирішила змінити правила гри на ринку квантових обчислень. Старпат оголосив про намір випустити свій процесор Soprano у вільний продаж.
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Що відомо про квантовий процесор
Наш Soprano QPU – це те, чим Intel 4004 був для напівпровідникового бізнесу,
– Маттейс Райлаарсдам, співзасновник QuantWare
Soprano – це квантовий процесор з п'ятьма кубітами Transmon точністю кожного кубіта 99,9 відсотка. Він є першим у світі комерційно доступним квантовим процесором. На пересічного покупця рішення не орієнтоване, але все ж його зможуть купити звичайні установи, лабораторії, навчальні заклади та інші організації.
Також QuantWare повідомила про намір нарощувати кількість кубітів у своїх процесорах вдвічі або навіть вчетверо щороку.
Райлаарсдам очікує, що у 2025 році настане той момент, коли квантові комп'ютери стануть значно поширенішими і кориснішими.
На жаль, ціна Soprano не оголошена.