Нідерландська компанія QuantWare вирішила змінити правила гри на ринку квантових обчислень. Старпат оголосив про намір випустити свій процесор Soprano у вільний продаж.

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Що відомо про квантовий процесор

Наш Soprano QPU – це те, чим Intel 4004 був для напівпровідникового бізнесу,

– Маттейс Райлаарсдам, співзасновник QuantWare

Soprano – це квантовий процесор з п'ятьма кубітами Transmon точністю кожного кубіта 99,9 відсотка. Він є першим у світі комерційно доступним квантовим процесором. На пересічного покупця рішення не орієнтоване, але все ж його зможуть купити звичайні установи, лабораторії, навчальні заклади та інші організації.

Для замовників процесори будуть доступні як вже в повністю готовому вигляді, так і з можливістю налаштування цільових параметрів в залежності від вимог замовника.

Також QuantWare повідомила про намір нарощувати кількість кубітів у своїх процесорах вдвічі або навіть вчетверо щороку.

Райлаарсдам очікує, що у 2025 році настане той момент, коли квантові комп'ютери стануть значно поширенішими і кориснішими.

На жаль, ціна Soprano не оголошена.