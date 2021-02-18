Вчені зі США побудують завод з випуску акумуляторів для електромобілів майбутнього

Стартап QuantumScape з розробки акумуляторів для електромобілів другого покоління повідомив про намір побудувати у США дослідний завод для виробництва революційних літійметалевих акумуляторів. За словами розробників, саме нові акумулятори стануть тим, що остаточно "поховає" автомобілі з ДВЗ.

Чим акумулятори QuantumScape такі особливі

Акумулятори QuantumScape заряджаються до 80% ємності за 15 хвилин, мають удвічі більшу ємність у порівнянні з літієвими джерелами і більш стійкі до зносу.

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Вийти на ринок з новими акумуляторами компанія QuantumScape і її стратегічний партнер – автовиробник Volkswagen, розраховують у 2024 році. Але спочатку треба побудувати заводи з випуску абсолютно нових акумуляторів.

Завод для виготовлення нових батарей для електромобілів

У найближчі два роки QuantumScape займеться підготовкою до масового виробництва своїх акумуляторів. Так, в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, буде побудований дослідний завод QS-0 з випуску інженерних зразків нових акумуляторів. Підприємство почне працювати наприкінці 2022 року з плановим виробництвом 100 тисяч осердь у рік. Подібного обсягу, вважають в QuantumScape, вистачить для забезпечення потреб Volkswagen і для поставки нових осердь всім зацікавленим виробникам електромобілів і не тільки. У QuantumScape розраховують, що нові акумулятори знайдуть широке застосування в областях за межами електричного транспорту.

Крім випуску дослідних зразків нових акумуляторів на базі дослідного виробництва компанія QuantumScape розраховує вивчити можливості по розгортанню по-справжньому повномасштабного виробництва нових батарей. Нові лінії допоможуть спроєктувати установку та обладнання для фабрик з набагато більшими обсягами випуску акумуляторів. Це допоможе компанії побудувати до 2024 року завод із серійного виробництва батарей на нових осердях.