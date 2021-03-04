На чіпах Qualcomm Snapdragon працюють мільйони пристроїв, якими люди користуються щодня. За словами, компанії, її надихає товариство ентузіастів, які радіють кожному технічному прориву і пристрою нового покоління в мобільному сегменті. Саме для таких шанувальників компанія запустила Snapdragon Insiders.

Qualcomm описує ідею цієї ініціативи так: "Ми теж хочемо давати ентузіастам більше. Не тільки підвищену швидкість, покращене оточення і міць Snapdragon, але також доступ за лаштунки, спеціальні запрошення та подарунки, яких заслуговує наша спільнота. Ось чому ми представили програму Snapdragon Insiders, розроблену для шанувальників Snapdragon по всьому світу".

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Що запропонує компанія на новій платформі

Snapdragon Insiders описується як спільнота технологічних ентузіастів, які хочуть бути серед перших, хто дізнається і випробує останні досягнення Snapdragon і зможе поспілкуватися з розробниками. Учасники програми будуть першими отримувати новини та оголошення про пристрої з підтримкою Snapdragon, зможуть співпрацювати з творцями контенту й експертами Qualcomm.

Щомісяця компанія обіцяє ділитися інформацією про мобільні ігри, фотографію, фітнес і аудіо. Або, наприклад, порадами по роботі з мобільними камерами для отримання цікавих і якісних фотографій на апаратах з чіпами Snapdragon. Ті, хто захоче приєднатися, можуть зробити це дуже просто: достатньо відвідати офіційний сайт і підписатися там на розсилку. Також за новинами можна стежити в соціальних мережах Twitter, Instagram або YouTube.

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