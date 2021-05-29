За словами Роланда Квандта з Winfuture.de, портативна консоль Qualcomm буде оснащена платформою APQ8350, а не Snapdragon 888, як повідомлялося в березні. Можливо, в процесі тестування компанія Qualcomm помітила, що модем занадто сильно знижує час роботи без підзарядки.

Цікаво Huawei серед лідерів: компанія звітує про діяльність в Україні та рекордні прибутки

Нові деталі про першу ігрову консоль Qualcomm

Раніше в мережі з'являлась інформація про те, що пристрій працюватиме під управлінням Android 12.

В програмному забезпеченні обіцяють додатки та сервіси Google.

Також очікується, що на приставці буде встановлено ще невипущений додаток Epic Games Store разом із власною контентною платформою Qualcomm.

Приставка також матиме GPS, Bluetooth, акселерометри і зворотну віддачу.

З чуток, консоль нагадує великий і товстий смартфон. Додатковий простір дозволить встановити всю необхідну начинку, а також акумулятор ємністю 6000 мА/год.

Звичайно ж, приставка зможе підключатися до телевізора або проектора для виведення картинки на великий екран.

Пристрій, судячи з усього, нагадує Nintendo Switch як формою, так і знімними контролерами з кожного боку. Повідомляється, що ці контролери будуть випускатися дуже відомою компанією з виробництва аксесуарів.