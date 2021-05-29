За словами Роланда Квандта з Winfuture.de, портативна консоль Qualcomm буде оснащена платформою APQ8350, а не Snapdragon 888, як повідомлялося в березні. Можливо, в процесі тестування компанія Qualcomm помітила, що модем занадто сильно знижує час роботи без підзарядки.
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Нові деталі про першу ігрову консоль Qualcomm
- Раніше в мережі з'являлась інформація про те, що пристрій працюватиме під управлінням Android 12.
- В програмному забезпеченні обіцяють додатки та сервіси Google.
- Також очікується, що на приставці буде встановлено ще невипущений додаток Epic Games Store разом із власною контентною платформою Qualcomm.
- Приставка також матиме GPS, Bluetooth, акселерометри і зворотну віддачу.
З чуток, консоль нагадує великий і товстий смартфон. Додатковий простір дозволить встановити всю необхідну начинку, а також акумулятор ємністю 6000 мА/год.
Звичайно ж, приставка зможе підключатися до телевізора або проектора для виведення картинки на великий екран.
Пристрій, судячи з усього, нагадує Nintendo Switch як формою, так і знімними контролерами з кожного боку. Повідомляється, що ці контролери будуть випускатися дуже відомою компанією з виробництва аксесуарів.