Еталонний смартфон: Qualcomm відкрила попередні продажі і назвала ціну свого першого смартфона

2 серпня 2021 , 23:01
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Джерело:

Gizmochina

Компанія Qualcomm, відома передусім процесорами, нещодавно анонсувала випуск першого смартфона. У ньому вона зібрала усі свої передові розробки. Нарешті стала відома і його ціна. Як пишуть в мережі, вона шокує.

Попередні замовлення на пристрій, збирати який довірили компанії ASUS, уже можна зробити. За планом, відправлення смартфонів власникам планують розпочати 27 серпня.

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Скільки коштує

Залізо у смартфона – флагманське. Й ціна відповідна: 1499 доларів. Оплата наразі недоступна в Індії, Великій Британії та на території країн Європейського Союзу. Чи буде смартфон офіційно підтримуватись в Україні невідомо.

  • Що стосується характеристик, то новий апарат заснований на платформі Snapdragon 888.
  • Дисплей діагоналлю 6,78 дюйма отримав максимальну частоту оновлення 144 Гц та максимальну яскравість 1200 ніт. 
  • Оперативної пам'яті передбачено 16 гігабайтів, а постійної – 512 гігабайтів.
  • Основну камеру власники смартфонів Snapdragon отримають на 64 мегапікселі. Доповнить її 12-мегапіксельний надширококутний модуль і телеоб'єктив на 8 мегапікселів.
  • Живлення забезпечить батарея на 4000 mAh з підтримкою швидкої зарядки до 65 Ват.
Варто відзначити, що смартфон коштує дорожче, ніж iPhone. iPhone 12 Pro Max в максимальній комплектації на 512 гігабайтів коштує у США 1399 доларів.

 

Автор: Олександр Гайдамашко