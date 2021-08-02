Еталонний смартфон: Qualcomm відкрила попередні продажі і назвала ціну свого першого смартфона
2 серпня 2021 , 23:01Читать новость на русском
Джерело:Gizmochina
Компанія Qualcomm, відома передусім процесорами, нещодавно анонсувала випуск першого смартфона. У ньому вона зібрала усі свої передові розробки. Нарешті стала відома і його ціна. Як пишуть в мережі, вона шокує.
Попередні замовлення на пристрій, збирати який довірили компанії ASUS, уже можна зробити. За планом, відправлення смартфонів власникам планують розпочати 27 серпня.
Цікаво Великий лідер: The Boring Company рекомендує своїм водіям говорити про Маска лише хороше
Скільки коштує
Залізо у смартфона – флагманське. Й ціна відповідна: 1499 доларів. Оплата наразі недоступна в Індії, Великій Британії та на території країн Європейського Союзу. Чи буде смартфон офіційно підтримуватись в Україні невідомо.
- Що стосується характеристик, то новий апарат заснований на платформі Snapdragon 888.
- Дисплей діагоналлю 6,78 дюйма отримав максимальну частоту оновлення 144 Гц та максимальну яскравість 1200 ніт.
- Оперативної пам'яті передбачено 16 гігабайтів, а постійної – 512 гігабайтів.
- Основну камеру власники смартфонів Snapdragon отримають на 64 мегапікселі. Доповнить її 12-мегапіксельний надширококутний модуль і телеоб'єктив на 8 мегапікселів.
- Живлення забезпечить батарея на 4000 mAh з підтримкою швидкої зарядки до 65 Ват.