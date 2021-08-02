Попередні замовлення на пристрій, збирати який довірили компанії ASUS, уже можна зробити. За планом, відправлення смартфонів власникам планують розпочати 27 серпня.

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Скільки коштує

Залізо у смартфона – флагманське. Й ціна відповідна: 1499 доларів. Оплата наразі недоступна в Індії, Великій Британії та на території країн Європейського Союзу. Чи буде смартфон офіційно підтримуватись в Україні невідомо.

Що стосується характеристик, то новий апарат заснований на платформі Snapdragon 888.

Дисплей діагоналлю 6,78 дюйма отримав максимальну частоту оновлення 144 Гц та максимальну яскравість 1200 ніт.

Оперативної пам'яті передбачено 16 гігабайтів, а постійної – 512 гігабайтів.

Основну камеру власники смартфонів Snapdragon отримають на 64 мегапікселі. Доповнить її 12-мегапіксельний надширококутний модуль і телеоб'єктив на 8 мегапікселів.

Живлення забезпечить батарея на 4000 mAh з підтримкою швидкої зарядки до 65 Ват.

Варто відзначити, що смартфон коштує дорожче, ніж iPhone. iPhone 12 Pro Max в максимальній комплектації на 512 гігабайтів коштує у США 1399 доларів.