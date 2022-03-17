Інформацію про припинення роботи Qualcomm з компаніями з Росії розкрив старший віце-президент компанії зі зв'язків із владою Нейт Тібітс у твітері у відповідь на коментар віце-прем'єр-міністра України Михайла Федорова.

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Пізніше компанія підтвердила цю інформацію у своєму офіційному обліковому записі на платформі Twitter ретвітнувши публікацію.

Закликаючи Qualcomm припинити поставки в Росію, Федоров сказав, що продукти Qualcomm, як і раніше, доступні в Росії. У відповідь Тібітс заявив наступне:

Ми дотримуємося санкцій та законів США, не продаємо продукцію російським компаніям.

Тібітс також додав, що компанія зробила пожертвування у благодійні організації для допомоги постраждалим.

Після цього Федоров подякував керівництву компанії та попросив надіслати супутникові телефони Qualcomm для українських рятувальників.

Чому це важливо

Qualcomm виготовляє величезний асортимент чіпів, і це не лише однокристальні платформи для смартфонів. Компанія також випускає чіпи для телекомунікаційного та мережевого обладнання, пристроїв інтернету речей, ТВ-приставок та іншу продукцію.