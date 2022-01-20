Як розповідає виробник, iSIM вбудовується безпосередньо в процесор. Це дозволяє економити місце, що в результаті зробить пристрій більш компактним або ж дасть можливість розмістити всередині смартфона більше компонентів.

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Як це працює

Перш за все варто зазначити, що iSIM розшифровується як Integrated SIM, тобто Інтегрована SIM.

Технологічно iSIM працює майже на тій же базі, що й eSIM, тобто для користувачів і операторів нічого не зміниться, зміни торкнуться лише виробників пристроїв.

Qualcomm подає iSIM як логічний і більш досконалий розвиток технології eSIM, яку можна вважати проміжним етапом.

Qualcomm стверджує, що впровадження iSIM дозволить оснастити підтримкою стільникового зв'язку більше видів різних пристроїв: ноутбуки, планшети, платформи віртуальної реальності, пристрої інтернету речей, натільні пристрої тощо.

Перші гаджети з підтримкою iSIM повинні будуть з'явитися у продажу в 2022 році.

Одним з головних партнерів по тестуванню нової технології стала компанія Samsung, яка вже створила спеціальну версію смартфона Samsung Galaxy Z Flip3 5G з процесором Snapdragon 888 5G, в який інтегрований чип iSIM. Роботу технології продемонстрували днями у Європі.

Швидше всього, не варто очікувати на появу новинки у прийдешній флагманській лінійці Galaxy S22, анонс якої повинен відбутися в найближчі тижні. Адже поки що iSIM лише продемонструвала свою готовність до комерціалізації й виходу на ринок. Судячи з усього, масове впровадження ще не почалось.