Qualcomm зрівняє якість звуку дротових і бездротових навушників з програмою Snapdragon Sound

Qualcomm анонсувала нову технологію Snapdragon Sound, яку сама компанія описує як сукупність програмних і апаратних інновацій у сфері звуку. Її мета полягає в тому, щоб забезпечити на бездротових моделях якість звуку, порівняну з висококласними дротовими навушниками.

Snapdragon Sound використовує переваги новітніх процесорів Qualcomm, Bluetooth-чипів компанії й аудіокодеків, таких як aptX Adaptive. Концепція високоякісного бездротового звуку не нова для виробників Android-пристроїв. Значний внесок зробила Sony, представивши технологію LDAC, що дозволяє передавати в три рази більше даних, ніж стандартний кодек SBC Bluetooth.

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Як працює технологія

Компоненти Qualcomm використовують багато відомих брендів, серед яких Bose, Jabra, 1More, Sennheiser, Audio-Technika й Anker. Однак компанія заявила, що пристрої, які вже випущені сьогодні, не отримають підтримку нової технології.

PhoneArena повідомляє, що для того, щоб поставити на свій пристрій емблему Snapdragon Sound, смартфону потрібно підтримувати наступні технології:

Qualcomm Snapdragon 8-series – мобільний процесор

Qualcomm FastConnect 6900 – система зв'язку

Qualcomm QCC514x, QCC515x і QCC3056 series Bluetooth Audio-процесори

Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC) – технологія активного шумозаглушення

Qualcomm aptX Adaptive 24-bit 96kHz з затримкою не більш 89 мілісекунд

Qualcomm aptX Voice super wideband voice – широкосмуговий голосовий синтезатор

Qualcomm Aqsti аудіокодек і ампліфаери розумних колонок WCD938x і WSA883x

Qualcomm Audio і Voice Communication Suite.

Значок Snapdragon Sound з'явиться на упаковках прийдешніх смартфонів і аудіопристроїв в найближчі кілька місяців. Відомо, що першими двома партнерами Qualcomm в рамках програми Snapdragon Sound стануть Xiaomi й Audio-Technica.

Qualcomm заявляє, що сертифікація Snapdragon Sound буде означати не тільки те, що пристрій здатний відтворювати звук високої якості. Повідомляється, що акцент буде зроблений також на підвищенні якості передачі звуку під час голосових викликів і зниженні затримки під час гри до 89 мілісекунд. Крім того, пріоритетом є забезпечення високої стабільності з'єднання.

Серед переваг, які приписують новій технології, називають преміальний звук, надійніший зв'язок при передачі даних через Bluetooth, спрощена прив'язка пристроїв, збільшення строку служби акумулятора при прослуховуванні бездротової музики.