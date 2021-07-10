Пристрій отримав ім'я Smartphone for Snapdragon Insiders. Він розроблений в рамках програми Snapdragon Insiders, запущеної в минулому березні. Ця програма надає користувачам можливість познайомитися з передовими технологіями Qualcomm раніше інших.

Цікаво Microsoft знає, що робити, якщо вам не сподобається Windows 11

Характеристики смартфона від Qualcomm

Новинка отримала передові технології компанії та процесор Snapdragon 888. Виробник пропонує просунуті характеристики та поставляє смартфон з TWS-навушниками в комплекті.

Чип доповнюють 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

Накопичувач UFS 3.1 має 512 гігабайтів пам'яті.

Працює новинка у всіх частотах 5G.

Також апарат підтримує NFC, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 з кодеком aptX Adaptive і здатний максимально швидко підключаться до комплектних бездротових навушників.

Смартфон отримав великий 6,78-дюймовий AMOLED-екран Samsung роздільною здатністю 2448x1080 пікселів, який підтримує високу частоту оновлення 144 Гц.



Смартфон Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders / Фото Qualcomm

Екран захищений склом Gorilla Glass Victus і підтримує режим Always-on display.

На тильній стороні смартфона встановили потрійну камеру з 64-мегапіксельним основним датчиком Sony IMX686, 12-мегапіксельною матрицею Sony IMX363, яку об'єднали з надширококутною оптикою, та сенсор роздільною здатністю 8 мегапікселів. Останній є телефотооб'єктивом.

Батарея на 4000-мА·год підтримує швидку зарядку Qualcomm Quick Charge 5.0.



Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders отримав потрійну камеру / Фото Qualcomm

Смартфон працює під управлінням актуального Android 11.

Ціна Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders становить 1499 доларів. Чи буде він офіційно продаватися в Україні поки невідомо.