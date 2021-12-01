Серед найпомітніших змін – швидший 5G, краща продуктивність, вбудована нейромережа та підтримка 8K-камер. Розповідаємо детальніше далі.

Цікаво Qualcomm представила перший смартфон під власним брендом

Нове ім'я і характеристики

Як уже було раніше відомо, компанія змінила логіку найменувань своїх чипів. Новинка називається Snapdragon 8 Gen 1, а не Snapdragon 898, як це було б за старого підходу. Таким чином компанія буде вказувати свою цифру для кожного класу процесорів і окремо номер покоління.

Мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 1 компанії Qualcomm, за заявою творців, стане серцем високопродуктивних смартфонів на Android у 2022 році. Він виконаний за 4-нанометровою технологією і містить вісім обчислювальних ядер на новій архітектурі Armv9:

Чотири високопродуктивних ядра працюють на частотах 2,5-3.0 Ггц.

Ще чотири енергоефективних з тактовою частотою до 1,8 Ггц.

У чипсеті також встановлені:

Модем 5G зі швидкістю до 10 гігабітів на секунду,

Модуль Wi-Fi 6E, який працює зі швидкістю до 3,6 гігабіта в секунду,

Модуль Bluetooth 5.2,

Інтерфейс передачі даних USB 3.1.

Оперативна пам'ять LPDDR5.

Відеоприскорювач Adreno GPU четвертого покоління, який, за заявою Qualcomm на 30 відсотків швидший і на 25 відсотків енергоефективніший , ніж це було у попередніх моделей.

, ніж це було у попередніх моделей. 18-бітний процесор обробки зображень. Підтримується фільмування 8К-відео HDR з одночасним створенням 64-мегапіксельних знімків, а також зйомка до 240 фотографій в секунду з роздільною здатністю 12 мегапікселів.

У новому чипі компанія робить ставку навіть не на характеристики, а на штучний інтелект.

Річ у тім, що Qualcomm зіткнулася з серйозною конкуренцією з боку Apple і Google, які восени 2021 року випустили смартфони iPhone 13 і Pixel 6 з чипами власної розробки та інструментами обробки машинного навчання.

У Snapdragon 8 Gen 1, як і в процесорів від Apple і Google, вбудований движок обробки машинного навчання Qualcomm AI Engine 7, у завдання якого входять обробка відео і зображень, енергозбереження та функції безпеки, в тому числі на апаратному рівні. Таким чином 8 Gen 1 – це спроба зберегти позицію одного з лідерів на ринку процесорів для Android-смартфонів. Нова система в чотири рази продуктивніша, ніж попередня версія, вбудована в процесор Snapdragon 888.

Чіпсет підтримує стандарт Android Ready SE. Це означає, що смартфони на платформі з його підтримкою в перспективі замінять водійські права, електронний ключ від автомобіля або паспорт.

Хто отримає новий Snapdragon 8 Gen 1

Першим платформу отримає смартфон Moto Edge X, який вийде вже 9 грудня. Він, до речі, також стане першим смартфоном, який отримає камеру на 200 мегапікселів.

Крім того, у грудні виходить Xiaomi 12 – він також працюватиме на новому чипі.

Також у першому кварталі 2022 року свій флагманський смартфон випустить компанія OPPO. Поки що невідомо, що це буде за модель.

Звісно ж, нові Snapdragon отримають і смартфони Samsung. В мережі припускають, що він буде встановлений вже у майбутніх Galaxy S22.