Виробники чипів Qualcomm і MediaTek зіпсували росіянам GPS – тепер він майже марний

Один з користувачів IT-форуму "Хабр" описав проблему, з якою зіткнулись останнім часом росіяни. Він зібрав свідчення з різних інтернет-майданчиків і виявив, що проблема в усіх одна: практично не працює GPS.

Судячи з допису, проблеми спостерігаються ще з травня 2022 року. Проявляються вони в тривалому пошуку супутників – точне розташування тепер визначається не за кілька секунд, а за кілька хвилин. Це робить використання карт і навігаторів практично неможливим.

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Що сталося

Як з'ясувалося, Qualcomm заблокувала користувачам із Росії доступ до сервера, з якого пристрої з чіпсетами компанії отримують дані A-GPS.

Принцип роботи A-GPS полягає в отриманні смартфоном двох показників через мобільний інтернет або Wi-Fi:

Ефемериди — точне положення супутника на найближчі кілька годин. Кожен супутник передає тільки свої ефемериди, і їхнє приймання займає близько 20-60 секунд.

Альманахи – це орієнтовне положення всіх супутників угруповання на найближчі тижні. Маючи альманахи, пам'ятаючи своє старе місце розташування і знаючи поточний час, пристрій на старті може не аналізувати всю смугу частот, а одразу обчислити, які супутники на яких частотах (з урахуванням доплерівського зміщення) можна очікувати почути.

Однак Qualcomm більше не надає доступу до цих даних для користувачів з російськими IP-адресами, відповідно смартфонам доводиться завантажувати їх безпосередньо з супутників, що займає значно більше часу. До того ж деякі смартфони, намагаючись завантажити дані A-GPS, і зовсім отримують некоректну інформацію, яка спотворює дані, отримані раніше від супутників.

Аналогічна ситуація, як повідомляють у мережі, з MediaTek – компанія вимкнула підтримку A-GPS для росіян тиждень тому. Інші виробники поки що не приєдналися до цих санкцій. При чому повідомляється, що це саме санкції з боку США.

На жаль, використання VPN під час роботи навігації дозволяє обійти ці обмеження – все починає працювати, як і раніше.