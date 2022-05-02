Росіяни потішили цифровий світ черговою смішною забороною. Звісно ж, вона спрямована на самих росіян – у цивілізованого світу немає жодних причин чи потреб для використання російських цифрових продуктів.

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Росія без західних антивірусів

Поки російська армія зазнає в Україні великих втрат, Путін вирішив, що ізоляція росіян ще не довершена і настав час робити активніші кроки у цьому напрямку.

Він вирішив "забезпечити інформаційну безпеку" Росії та заборонити використовувати антивіруси, які створили на Заході. Наказ вступає у дію 1 січня 2025 року.

У документі йдеться про те, що державні установи та компанії не зможуть використовувати антивіруси, які створені у "недружніх країнах", тобто вже йдеться про весь цивілізований світ. Також росіяни збираються створити відділ ІТ-безпеки у кожній державній установі та організаціях.

Світ проти Росії: останні новини

Окрім відмови від російського газу Фінляндія готується до активнішого відгородження від російських окупантів. Йдеться про реальне відгородження — фіни хочуть збудувати на кордоні з Росією паркан. Якою саме буде протяжність паркану та які заходи безпеки будуть втілені, фінські прикордонники наразі не повідомляють. Посилення оборонних заходів Фінляндіє планує після погроз Росії щодо вступу фінів та шведів у НАТО.

Від російських енергоносіїв планує відмовитися і Європа. Таке рішення закладене у новому пакеті санкцій проти окупантів, воно буде втілюватися поступово до кінця поточного року.

Росіяни сподівалися, що Казахстан буде допомагати їм обходити санкції. Глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді запевнив, що такого кроку його країна робити не буде, а росіяни мають нести відповідальність за напад на Україну.

Вже з 7 травня російські кораблі не зможуть заходити у норвезькі порти, окрім тих, що на архіпелазі Шпіцберген. Виключенням стали лише риболовецькі судна.

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