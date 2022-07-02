Роботи доводять працівників до проблем із психічним здоров'ям – дослідження

Працівники заводів внаслідок роботизації виробництва отримують менше виробничих травм, однак є й негативні наслідки. Виявилося, що внаслідок запровадження роботів працівники стикаються з низкою психологічних проблем та мають проблеми з алкоголем.

До такого невтішного висновку прийшла група дослідників з Піттсбурзького та Прінстонського університетів, Вільного університету Берліна та Інституту північноамериканських досліджень Джона Ф. Кеннеді (Німеччина).

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Вчені наголошують, що досі дуже мало відомо про вплив роботів роботів на фізичне та психічне здоров'я. З одного боку, вони можуть брати на себе деякі з найнапруженіших, фізично інтенсивних та ризикованих завдань, знижуючи ризик для робітників. З іншого боку, конкуренція з роботами посилює тиск на людей, які побоюються втратити роботу або зіткнутися з необхідністю пройти перепідготовку.

Детальніше про дослідження

Наукові співробітники аналізували дані про виробничі травми, отримані американськими робітниками: шляхом автоматизації рівень травматизму знижувався на 1,2 випадки на сто працівників на рік. Водночас у регіонах, де роботи частіше працювали пліч-о-пліч з людиною, вчені виявили зростання смертності від наркотиків та алкоголю – плюс 37,8 випадки на 100 тисяч людей щорічно. Там же спостерігалися невеликий підйом числа самогубств та звернень через проблеми із психічним здоров'ям.

Потім, вивчивши вплив робототехніки на робітників у Німеччині, дослідники дійшли дивного висновку: у цій країні співробітники підприємств не відчували згубного впливу на психіку та благополуччя через впровадження роботів. Тим часом випадків травматизму там поменшало на п'ять відсотків, а фізичне навантаження на виробництві знизилося на чотири відсотки.

У Німеччині діє суворіше законодавство щодо захисту зайнятості. В обох випадках роботи позитивно вплинули на фізичне здоров'я робітників, знижуючи травматизм і пов'язану з роботою інвалідність. Але в умовах, коли співробітники підприємств були менш захищені, конкуренція з роботами корелювала з проблемами психічного здоров'я,

– пояснюють вчені.

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У результаті автори роботи зробили висновок, що роботизація та автоматизація виробництв, попри всі переваги, можуть погано позначитися на психіці та благополуччі робітників. І державні інститути ринку праці мають взяти на себе відповідальність, щоб убезпечити людей.