Псевдозуби, величезні кігті та крила: 7 найбільших птахів минулого

Протягом історії Землі на її теренах жили та вимирали безліч видів організмів. Одними з найбільш цікавих видаються гігантські пернаті птахи. Пропонуємо до перегляду добірку найбільших птахів, які вимерли. Деякі з цих гігантів жили зовсім нещодавно.

Найбільшим птахом сучасності вважається звичайний страус, який може мати вагу 145 кілограмів. З літаючих птахів найбільшими вважаються андський кондор (розмах крил 3,3 метра), мандрівний альбатрос (розмах крил до 3,5 метра), амстердамський альбатрос (розмах крил до 3,4 метра), королівський альбатрос (розмах крил до 3,2 метра) та кучерявий пелікан (розмах крил до 3,5 метра). Та у давнину були птахи, значно більші за сучасних.

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Підбірка вимерлих велетенських птахів минулого

Орел Хааста

Гігантський орел, який жив на островах Нової Зеландії.

Вага орла могла сягати 16 кілограмів. Розмах крил був невеликим відносно ваги тіла – до 3 метрів. Кігті Хааста могли сягати довжини 11 сантиметрів.

Невеликий розмах крил, можливо, компенсувався їхньою більшою шириною. Орел Хааста таким чином адаптувався до активного польоту у густих лісах. Також, скоріше за все, орел мав великий хвіст, який також компенсував невелику площу крил.

Ріст ваги, на думку дослідників, спричинений вагою їхньої типової здобичі – моа, які могли важити до 250 кілограмів.

Вимерли орли Хааста у 16 – 17 столітті. Колоністи завезли на острови Нової Зеландії пацюків та котів, які нищили яйця птахів. Окрім того, полювання народу маорі на моа спричинило їхнє вимирання. Відповідно, для орла Хааста не стало здобичі.



Орел Хааста атакує моа / Фото Wikipedia

Моа

Здобич орлів Хааста. На островах Нової Зеландії жили 9 видів моа. Деякі з них могли виростати до 3,5 метрів у висоту при вазі у 250 кілограмів.

Вимерли моа в наслідок діяльності людини – маорі полювали на них. Моа були доволі легкою здобиччю для досвідчених мисливців.



4 вида моа у порівнянні з людиною / Фото Wikipedia

Слонові птахи

Епіорніси, яких також називають "слоновими птахами", ззовні були схожими на моа.

Літати епіорніси не могли. І хоча вони ззовні нагадували моа, та були нижчі але значно масивніші. Вага слонової птахи могла сягати 700 кілограмів.

Причини та час вимирання гігантських птахів точно невідомі. Скоріше за все, зникли птахи через діяльність людей. Але не можна чітко сказати чому саме: через полювання, через знищення яєць чи через зменшення ареалу життя внаслідок людської діяльності. Ймовірно, що останні епіорніси могли жити на Мадагаскарі у 17 – 18 столітті.

Близькі родичі Епіорнісів – сучасні птахи ківі з Нової Зеландії.

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Скелет та яйце Aepyornis maximus / Фото Wikipedia

Дроморніс

Гігантський нелітаючий птах, представник мегафауни Австралії. Дроморніс мав величезні ноги, та це не робило його гарним бігуном. Висота птахи сягала 3 метрів. Вага птаха сягала 500 кілограмів.

Вчені не впевнені у тому, що саме їв велитенський птах: харчувався він рослинами, чи був всеядним.

Вимерли дроморніси близько 30 тисяч років тому. Точні причини невідомі, та вчені припускають, що це могло статися через програш еволюційних змагань іншим птахам. Конкуренти були меншими та спритнішими, швидше встигали знайти їжу. Через це дроморніси могли втрачати кормову базу. Не виключено, що зникненню дроморнісів посприяла людина.

Близькими родичами велетенських птахів є гуси та качки.



Дроморніс / Фото Wikipedia

Leptoptilos falconeri

Гігантський птах родини лелекових. Ззовні нагадував сучасного марабу. Висота Leptoptilos falconeri сягала 2 метрів, а вага могла сягати 20 кілограмів. Доісторичний марабу мав короткі крила, тому, ймовірно, не міг далеко літати.

Ареал життя птаха, як вважають вчені, був широкий: Африка, Азія, південь Європи та Південна Америка.

Вимер Leptoptilos falconeri близько 2,6 мільйона років тому.

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Leptoptilos robustus ззовні був дуже схожим на Leptoptilos falconeri, та відрізнявся лише дещо меншим розміром / Фото Wikipedia

Аргентавіс

Це один з найбільших літаючих птахів на Землі за всю її історію. Жив аргентавіс на теренах сучасної Південної Америки приблизно 5 – 8 мільйонів років тому. Цей величний аргентинський птах мав висоту до 1,8 метра. Вага сягала 72 метрів. Розмах крил велетень мав вражаючий – до 6,5 метрів.

Вчені досі не можуть зійтися в думці, чим переважно харчувався аргентавіс: падлом, чи був активним хижаком.



Аргентавіс, реконструкція / Фото Сolibris

Pelagornis sandersi

Вимерлий птах, який має найбільший розмах крил серед усіх птахів, які колись існували.

Очевидно, що пелагорніс був морським птахом. При вазі 20 – 40 кілограмів птах мав розмах крил до 7,4 метра. Він ловив потоки повітря та літав над водою. Побачивши здобич, він опускався вниз та захоплював її клювом, який мав ряд загострин, що звуться "псевдозуби". Вважається, що раціон велетня складався з риби та кальмарів.

Ймовірно, що злетіти Pelagornis sandersi міг лише, зістрибнувши з підвищення.

Вимер пелагорніс 4 мільйони років тому.



Порівняння двох найбільших птахів сучасності (кондора та альбатроса) та Pelagornis sandersi / Фото Wikipedia