NASA повідомило про те, що реалізація місії "Психея" незабаром перейде до фінальної стадії. Команда місії практично закінчила роботи, які передбачали створення самого парату.

Джерело: NASA

Мета проєкту полягає у всебічному вивченні гігантського металевого астероїда 16 Психея. Це тіло з розмірами 214×181×145 км складається переважно із заліза і нікелю.

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Чим такий особливий астероїд 16 Психея

16 Психея – астероїд головного поясу, що розташовується між орбітами Марса і Юпітера. Цікаво, що сукупна вартість ресурсів астероїда оцінена у колосальну суму – 10 квінтильйонів доларів США (ось як виглядає ця цифра 10 000 000 000 000 000 000). Втім, про видобуток корисних копалин на цьому астероїді мова не йде. Для початку NASA збирається дослідити об'єкт.

На якому етапі перебуває підготовка до місії

У NASA повідомляють, що досі роботи у рамках місії "Психея" були зосереджені на створенні корпусу космічного апарату, його силової установки, наукових інструментів, підсистеми живлення та інших компонентів.

І ось тепер проєкт вступає в завершальну стадію. Елементи зонда "Психея" будуть доставлені в Лабораторію реактивного руху NASA, де почнеться їх інтеграція один з одним і загальне складання апарату.



Апарат "Психея" планують запустити вже через рік

Запуск станції зараз планується здійснити у серпні 2022 року. На орбіту астероїда космічний апарат зможе вийти на початку 2026 року: там він проведе 21 місяць, збираючи різну інформацію про космічне тіло.