Провайдери та оператори не відключатимуть інтернет за несплату

Заступник голови Комітету з цифрової трансформації та голова правління Інтернет асоціації України, Олександр Федієнко, повідомив, що українцям не відключатимуть інтернет через несплату.

Фадієнко зазначив, що користувачі мобільного зв‘язку та абоненти мереж фіксованого доступу не будуть відключені від інтернету за несплату.

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Маємо домовленість, що велика кількість фіксованих (кабельних) операторів провайдерів, не буде вимикати своїх абонентів, у разі закінчення грошей на рахунку. Теж саме, два мобільних оператори,

– зазначив він.

Водночас депутат попросив українців ощадливо ставитися до користування інтернетом та не перевантажувати мережу.