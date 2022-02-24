Фадієнко зазначив, що користувачі мобільного зв‘язку та абоненти мереж фіксованого доступу не будуть відключені від інтернету за несплату.

Важливо! Як підготувати смартфон до роботи без інтернету та мобільного зв'язку

Маємо домовленість, що велика кількість фіксованих (кабельних) операторів провайдерів, не буде вимикати своїх абонентів, у разі закінчення грошей на рахунку. Теж саме, два мобільних оператори,

– зазначив він.

Водночас депутат попросив українців ощадливо ставитися до користування інтернетом та не перевантажувати мережу.

Варто підготуватися до непередбачуваних ситуацій, а також підготувати свою техніку. Ми зібрали кілька месенджерів, які здатні працювати офлайн на невеликій відстані. Уважно прочитайте цей матеріал та підготуйте свій смартфон.