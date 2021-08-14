Процесор Qualcomm Snapdragon 898 обіцяє на 20 відсотків кращу продуктивність: хто отримає першим

Qualcomm працює над своїм наступним флагманським процесором Snapdragon 898. Відомий інсайдер Digital Chat Station розкрив деякі дані про майбутню новинку.

Новий чип буде виготовлятися за технологією 4-нанометрового техпроцесу Samsung. Все відомо, хто з виробників першим отримає його для своїх смартфонів.

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Що відомо

Qualcomm Snapdragon 898 матиме трьохкластерну архітектуру.

Платформа включатиме супер'ядро на основі Cortex-X2, великі ядра на основі Cortex-A710 і маленькі ядра на базі Cortex-A510.

Cortex-X2 показує зростання показників приблизно на 16 відсотків у порівнянні з Cortex-X1.

Першою компанією, яка запустить у продаж смартфони зі Snapdragon 898 буде, як і минулого разу, Xiaomi.

Поточний флагманський чип Snapdragon 888 має недолік, який проявляється у досить сильному нагріванні при виконанні деяких операцій. Наприклад, це помітно в іграх. Інсайдер уже підтвердив, що й нова версія теж "повинна сильно нагріватися". Проте Qualcomm попрацювала над оптимізацією і, можливо, ця проблема буде проявлятись вже не так сильно.

Офіційна презентація Snapdragon 898, виготовленням яких займеться завод Samsung, відбудеться у грудні на Qualcomm Summit. А у другій половині 2022 року очікується Snapdragon 898+, які для компанії випускатиме TSMC.