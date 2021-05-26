Як пише видання The Conversation, до тестування залучили 525 осіб. Однак ніхто не зміг знайти спосіб зламати новий процесор, тому що він здатен міняти свою архітектуру кожну 0,1 секунди.

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Як працює процесор

Неможливо створити програмне забезпечення без вразливостей, питання лише в тому, скільки часу і праці витратять зловмисники на їх пошук. Багато в чому це залежить від архітектури й протоколів роботи апаратної частини, процесора, знання дозволяє знайти правильний підхід до атаки та сформувати стратегію.

Ідея проєкту "Morpheus" в тому, щоб створити платформу, яка змінює свою структуру швидше, ніж хакер встигає в ній розібратися.

Концепція виявилася повністю працездатною. Ніхто з досвідчених фахівців не зумів знайти підхід до такої форми захисту.

На жаль, за таку високу захищеність довелося заплатити. Швидкість процесора, за оцінками, на 10 відсотків нижча, ніж в аналогів. Проте в DARPA вважають, що це прийнятна ціна за надійність.

Подальшим розвитком проєкту стане адаптація технології для хмарних сховищ. Якщо все пройде успішно, великі компанії зможуть захистити себе від постійних атак хакерів та їхніх вірусів-вимагачів.