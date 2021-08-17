Цей атлас не лише показує поточну ситуацію на планеті, а й прогнозує ситуацію в майбутньому. Інформацію можна фільтрувати за регіонами, періодами, температурами та іншими показниками.

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Клімат змінюється

Кліматологи ООН впевнені: провина за нинішню ситуацію лежить саме на людях. Проте у нас ще є шанс якщо не зупинити, то хоча б уповільнити глобальну катастрофу.

Метою створення інтерактивного атласу є демонстрація усіх жахів майбутнього потепління. Він повинен переконати суспільство задуматись. Адже якщо кожен отримає точні дані, а не розпливчасті припущення і прогнози, це допоможе досягти загальної згоди у питаннях зміни клімату.

В атласі враховано історичні спостереження за різними регіонами планети та прогнози на основі актуальних математичних моделей. Між ними можна перемикатися, щоб порівнювати результати. Також доступна інформація по окремих регіонах і графік зростання температур.



Графік зростання температури у регіоні, в якому перебуває Україна / Скриншот з сайту IPCC

З атласу також можна дізнатись про підйом рівня Світового океану та кількість опадів.

Загалом прогнози сягають 2100 року.

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