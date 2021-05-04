Телескоп носить найменування Test-Bed Telescope 2 (TBT2). Розташований 56-сантиметровий TBT2 в Чилі, в Європейській південній обсерваторії. Працюватиме він у тандемі з аналогічним телескопом TBT1, що розташований в Себреросі, Іспанія.

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TBT2 серед інших телескопів Європейської південної обсерваторії / Фото ESA

Хоча самі телескопи мають досить стандартну конструкцію, вони дозволять нам розробляти і тестувати алгоритми, дистанційне керування і методи обробки даних, які наша майбутня мережу телескопів Flyeye буде використовувати для проведення автоматизованих нічних зйомок всього неба – зазначив керівник проєкту Клеменс Гіз

В якості "першої цілі для спостережень" обрали галактику NGC 5128, яку також називають Центавр А.

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Перша фотографія телескопу, в центрія якої – галактика Центавр А / Фото ESA

Що відомо про мережу телескопів Flyeye

Всього має бути чотири таких телескопи.

Перший Flyeye має бути побудований у Сицилії в 2022 році.

має бути побудований у Сицилії в 2022 році. Мережа буде повністю автоматизованою.

При розробці телескопу інженери надихалися оком мухи.

Що відомо про цілі спостереження Flyeye

На сьогоднішній час відкрито понад 900 тисяч астероїдів.

25 тисяч об’єктів так або інакше зближаються із Землею.

Понад 1100 астероїдів внесено до списку ризику. Для цих тіл існує ненульова вірогідність зіткнення із Землею.

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