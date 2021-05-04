Телескоп носить найменування Test-Bed Telescope 2 (TBT2). Розташований 56-сантиметровий TBT2 в Чилі, в Європейській південній обсерваторії. Працюватиме він у тандемі з аналогічним телескопом TBT1, що розташований в Себреросі, Іспанія.
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TBT2 серед інших телескопів Європейської південної обсерваторії / Фото ESA
Хоча самі телескопи мають досить стандартну конструкцію, вони дозволять нам розробляти і тестувати алгоритми, дистанційне керування і методи обробки даних, які наша майбутня мережу телескопів Flyeye буде використовувати для проведення автоматизованих нічних зйомок всього неба – зазначив керівник проєкту Клеменс Гіз
В якості "першої цілі для спостережень" обрали галактику NGC 5128, яку також називають Центавр А.
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Перша фотографія телескопу, в центрія якої – галактика Центавр А / Фото ESA
Що відомо про мережу телескопів Flyeye
- Всього має бути чотири таких телескопи.
- Перший Flyeye має бути побудований у Сицилії в 2022 році.
- Мережа буде повністю автоматизованою.
- При розробці телескопу інженери надихалися оком мухи.
Що відомо про цілі спостереження Flyeye
- На сьогоднішній час відкрито понад 900 тисяч астероїдів.
- 25 тисяч об’єктів так або інакше зближаються із Землею.
- Понад 1100 астероїдів внесено до списку ризику. Для цих тіл існує ненульова вірогідність зіткнення із Землею.
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