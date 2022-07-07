Цікаво, що оригінальна новина, яка раніше знаходилась на сайті ITHome, тепер недоступна. Імовірно, видання видалило її. Проте причини не зрозумілі.
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Електромобіль від Xiaomi
Наразі відомо, якими будуть машини від Xiaomi у підсумку. Прототип, помічений на дорозі – ймовірно, у Китаї – побудований на базі популярного в країні електромобіля BYD Han. Компанія взяла його корпус за основу і встановила всередину власне обладнання.
Самокерований автомобіль Xiaomi / Фото ITHome
Як уже зрозуміло, в автівці будуть реалізовані функції системи автономного водіння – автопілот. На це вказують і знімки, на яких видно внутрішнє начиння: в багажнику знаходиться комутаційна і вимірювальна апаратура. На даху – великий лідар. Поки що устаткування виглядає габаритним й незручним, однак до фінального релізу все повинно змінитись.
Самокерований автомобіль Xiaomi / Фото ITHome
Самокерований автомобіль Xiaomi / Фото ITHome