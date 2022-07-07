Цікаво, що оригінальна новина, яка раніше знаходилась на сайті ITHome, тепер недоступна. Імовірно, видання видалило її. Проте причини не зрозумілі.

Цікаво Буде схожий на великий смартфон: один з директорів Xiaomi розповів про майбутні електромобілі

Електромобіль від Xiaomi

Наразі відомо, якими будуть машини від Xiaomi у підсумку. Прототип, помічений на дорозі – ймовірно, у Китаї – побудований на базі популярного в країні електромобіля BYD Han. Компанія взяла його корпус за основу і встановила всередину власне обладнання.



Самокерований автомобіль Xiaomi / Фото ITHome

Як уже зрозуміло, в автівці будуть реалізовані функції системи автономного водіння – автопілот. На це вказують і знімки, на яких видно внутрішнє начиння: в багажнику знаходиться комутаційна і вимірювальна апаратура. На даху – великий лідар. Поки що устаткування виглядає габаритним й незручним, однак до фінального релізу все повинно змінитись.



Самокерований автомобіль Xiaomi / Фото ITHome

Джерело припускає, що багато з датчиків, які сьогодні тестують, будуть і в серійній версії, але навряд чи можна буде розраховувати на автономність як у Tesla.

Самокерований автомобіль Xiaomi / Фото ITHome

Нагадаємо, раніше Лу Вейбінг розповів на своїй сторінці в соцмережі Weibo про плани та стратегії, які стосуються майбутніх автомобілів компанії. Торкнувся, зокрема, й магазинів, де їх продаватимуть. Компанія планує продавати автомобілі власними силами у своїх фірмових магазинах Xiaomi Mi Home. Для цього змінять підхід до їх будівництва і почати проєктувати великі приміщення, які зможуть вміщати автомобілі. Крім того, президент Xiaomi Group China додав, що розумний електромобіль Xiaomi буде схожий на великий смартфон, який буде щедро набитий безліччю розумних функцій.