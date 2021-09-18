Прототип PlayStation 5 продали на eBay під виглядом пристрою для приготування піци

Торговий майданчик eBay дотримується досить жорсткої політики щодо подібних оголошень – зазвичай він їх просто видаляє. Тому продавець пішов на хитрість.

Прототип консолі призначений для розробників. За таку "пічку для піци" попросили 6050 євро.

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Що відомо

Задля уникнення модерації лот назвали "Sony PS5 PizzaStation 5 пристрій для приготування піци".

Прототип PS5 під виглядом пристрою для піци / Джерело PPE

Такі ґаджети дуже рідкісні, а тому є дуже цінними у колекціонерів. Вони надсилаються розробникам ігор ще до офіційного релізу фінальної моделі, щоб ті могли починати створювати й тестувати свої проєкти заздалегідь. Такий підхід дозволяє в деяких випадках уникнути великої затримки між виходом консолі та ігор для неї.

Нагадаємо, PlayStation 5 вийшла 12 листопада 2020 і одразу ж зіткнулась з дефіцитом, який не вдалося подолати й до сьогодні. Попит на консоль був настільки великим, що компанія просто не встигала виготовляти та поставляти в магазини нові екземпляри. Крім того, в гру вступили перекупники, котрі миттєво розбирали доступні консолі, а потім перепродавали їх за завищеними цінами.