Прототип пікапа Cybertruck помітили на будівельному майданчику Tesla в Техасі

Представлений ще в 2019 році електричний пікап Cybertruck рідко з'являвся на публіці. На цьому тижні прототип електромобіля був помічений на будівельному майданчику в Техасі, де будується завод з його виробництва.

Варто зазначити, що пікап, за своєю концепцією, доволі утилітарний тип автомобілів, але у випадку з Cybertruck наявні прототипи або фігурували на різного роду заходах в статичному стані, або доставляли главу Tesla Ілона Маска в ресторан в Лос-Анджелесі, і таке середовище існування було складно назвати "природною".

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Що змінилося в Cybertruck

Нові фото прототипу Cybertruck на будівельному майданчику не дозволяють виявити будь-яких змін у зовнішності у порівнянні з колишніми екземплярами. Від планів зменшити габаритні розміри пікапа Tesla відмовилася у минулому році. Інженери компанії повинні були внести удосконалення в пневматичну підвіску пікапа, але про ці зміни судити з фото не можна.

Ілон Маск пообіцяв, що оновлена ​​версія Cybertruck буде продемонстрована в поточному кварталі, і у неї не буде дверних ручок. Примірник на фотографії їх зберіг, що вказує на його приналежність до ранньої версії. Сам Маск теж на цьому тижні відвідав Остін – адміністративний центр штату Техас, де і зводиться новий завод Tesla.

Початковий план передбачав, що серійне виробництво пікапів Cybertruck почнеться в кінці 2021 року, але глава Tesla вже попередив, що не виключає затримки до наступного року. Багато технічних рішень, які компанія має намір реалізувати при серійному виробництві Cybertruck, представляють певні складності - досить згадати кузовні панелі з нержавіючої сталі. Та й підприємство в Техасі ще далеко від готовності, тому умов для початку випуску пікапа поки немає.