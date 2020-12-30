У Twitter-акаунті Apple Demo опублікували фотографії пристрою, який був прототипом Apple Watch першого покоління. Ранній зразок розумного годинника прихований у захисному чохлі.

Особливості ґаджета

Можна помітити, що пристрій не має вже легендарного коліщатка управління Digital Crown, а на лівій грані розташовуються дві кнопки. Крім того, на самому чохлі присутня одна велика кнопка, яка, ймовірно, виконує функції клавіші "Додому", повідомляє 24 канал.

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Дивно, що щось подібне все ще може існувати, не будучи знищеним,

– прокоментував фото Apple Demo.

У ролі програмного забезпечення в прототипі встановлена ​​рання версія watchOS 1.0 з майбутнім інтерфейсом ОС. Туди завантажені різні програми, у тому числі додаток Lisa Tester із зображенням Лізи Сімпсон (ймовірне посилання на комп'ютер Apple Lisa).

Фото прототипу Apple Watch

Варто зазначити, що вперше схожі фотографії на сторінці Apple Demo з'явилися ще у вересні 2020 року. У квітні один з дизайнерів Apple, який брав участь у процесі розробки розумного годинника, зізнався, що першим прототипом Apple Watch був iPod nano шостого покоління, прикріплений до звичайного ремінця.